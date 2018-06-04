Снежана Егорова уволилась с канала "Прямой" после эфира с экс-мужем: детали скандала

Украинская телеведущая Снежана Егорова, которая работала на украинском телеканале "Прямой", решила уволиться из компании после курьезного опроса для зрителей в эфире с ее экс-супругом Антином Мухарским.

Женщина в Facebook заявила, что в эфире передачи "Поярковnews" 1 июня с участием ее бывшего мужа Антина Мухарского зрителям предложили опрос, в котором нужно было выбрать, "кого спасти" и "не дать убить врагу": Антина Мухарского или Снежану Егорову.

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Ищу работу! Прошу! Репост! Спасибо телеканалу "Прямой", за то, что на стадии своего создания дали возможность верить в то, что в конце концов мы придем к цивилизации и создать авторскую платформу "Территория Позитива", которая дала многим талантливым и порядочным людям вслух заявить о своем существовании. Обидно, что самый страшный враг, который убивает, находится ближе всего,

– отметила Егорова в соцсети.



Скандальный опрос в программе "Поярковnews на канале "Прямой"

Телеведущая добавила, что именно в День защиты детей ведущий эфира Сергей Поярков предложил зрителям телеканала сделать такой выбор: "Многодетную мать, которая одна воспитывает и живет с ними в Украине или многодетного отца – алиментщика, который бросил уже две семьи и всем своим малолетним детям должен выплачивать деньги, которые с него взыскиваются в принудительном порядке".

По данным телеканала, в телефонном опросе этого телевизионного эфира приняли участие 2764 телезрителя, 79% из которых сделали выбор в пользу Мухарского. Ведущая обвинила в отсутствии профессиональной этики не только Пояркова, но и соведущую передачи Ирину Ратушную.

Скандальный опрос в программе "Поярковnews на канале "Прямой"

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Напомним, что Снежана Егорова и Антин Мухарский состояли в браке с 2006 по 2015 год. В течение трех лет после развода между бывшими супругами не исчезает напряжение относительно выплаты алиментов. У Егоровой и Мухарського трое совместных детей, которые остались жить с телеведущей.



Также недавно Антин Мухарский покинул Украину и пытается получить политическое убежище в Европе. Недавно шоумен в своем Facebook рассказал о трудностях своей эмигрантской жизни.