Снежный шторм на востоке США привел к многочисленным ДТП и гибели людей: фото

Мощный снежный шторм на востоке США унес по меньшей мере восемь жизней, привел к жутким ДТП и оставил без электричества десятки тысяч людей.

Об этом сообщили на сайте CNN.

Читайте также: Снегопад в Украине: жертвами непогоды стали 11 человек

Неожиданный зимний шторм принес много снега, дождя со снегом и града в США, в частности, в штатах Пенсильвания и Новой Англии выпало от 15 до 30 сантиметров снега.

Снежный шторм в США

Снежная погода вызвала аварии на дорогах, в которых погибли люди. Полиция штата Нью-Джерси заявила, что они отреагировали на 555 автомобильных аварий и помогли 1027 автомобилистам.

Из-за аварии водители застряли на мосту Джорджа Вашингтона, который соединяет верхний Манхэттен и северный Нью-Джерси. Заснеженные дороги привели к остановке транспортных услуг.

В штатах Индиана, Кентукки, Огайо, Западная Вирджиния, Вирджиния, Пенсильвания и Нью-Джерси почти 400 тысяч потребителей остались без электроэнергии.

Из-за непогоды были закрыты школы и отменены сотни авиарейсов. Жителей призывают оставаться дома, если есть возможность.

at Newark airport Hundreds of passengers standing in queue for the last 7 hours waiting for their turn to cancel/renew tickets. Flights were cancelled by bad weather. There are 4 staff members to attend. Bring more staff to help. There are many seniors & kids #unitedAIRLINES pic.twitter.com/VMO234kih9 — PANKAJ TRIVEDI (@PankajTri29) 16 листопада 2018 р.

Напомним, что в это время в Калифорнии продолжаются масштабные лесные пожары. Сейчас известно о 63 погибших людях, еще 631 считают пропавшими без вести. Огонь уничтожил около 9,7 тысяч жилых зданий.