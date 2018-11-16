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      Снежный шторм на востоке США привел к многочисленным ДТП и гибели людей: фото

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      Снежный шторм на востоке США привел к многочисленным ДТП
      Снежный шторм на востоке США привел к многочисленным ДТП / Фото из открытых источников

      Мощный снежный шторм на востоке США унес по меньшей мере восемь жизней, привел к жутким ДТП и оставил без электричества десятки тысяч людей.

      Об этом сообщили на сайте CNN.

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      Неожиданный зимний шторм принес много снега, дождя со снегом и града в США, в частности, в штатах Пенсильвания и Новой Англии выпало от 15 до 30 сантиметров снега.

      Сніговий шторм у США

      Снежный шторм в США

      Снежная погода вызвала аварии на дорогах, в которых погибли люди. Полиция штата Нью-Джерси заявила, что они отреагировали на 555 автомобильных аварий и помогли 1027 автомобилистам.

      Из-за аварии водители застряли на мосту Джорджа Вашингтона, который соединяет верхний Манхэттен и северный Нью-Джерси. Заснеженные дороги привели к остановке транспортных услуг.

      В штатах Индиана, Кентукки, Огайо, Западная Вирджиния, Вирджиния, Пенсильвания и Нью-Джерси почти 400 тысяч потребителей остались без электроэнергии.

      Из-за непогоды были закрыты школы и отменены сотни авиарейсов. Жителей призывают оставаться дома, если есть возможность.

      Напомним, что в это время в Калифорнии продолжаются масштабные лесные пожары. Сейчас известно о 63 погибших людях, еще 631 считают пропавшими без вести. Огонь уничтожил около 9,7 тысяч жилых зданий.

      Теги: Новости Украины Новости США Аварии и ДТП Жертвы Погода
      Источник: 24 канал
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