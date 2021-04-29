На горі Піп Іван Чорногірський вперше за весну зранку зафіксували плюсову температуру. Втім, там все ще лежить сніг,

Кадрами того, що відбувається у Карпатах, поділилися українські рятувальники. Яка там погода 29 квітня – читайте далі.

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Сніг, але з "плюсом"

Станом на 07:40 на Піп Івані Чорногірському хмарно, видимість – обмежена. Вітер південно-західний, сягає 6 – 8 метрів на секунду. Температура повітря піднялася до +1 градуса.



Погода у Карпатах 29 квітня / Фото пошуково-рятувального поста

Яка температура була раніше:

28 квітня – -6 градусів;

27 квітня – -5;

26 квітня – -5;

25 квітня – -6;

24 квітня – -4;

23 квітня – -8.

Сніголавинна небезпека та заморозки в Україні

За даними Укргідрометцентру, у зв'язку з відлигою 29 квітня у високогір'ї Івано-Франківщини очікується значна сніголавинна небезпека – 3 рівень.