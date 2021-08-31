Преступники отбирали у людей деньги и золотые украшения. Оперуполномоченные задержали злоумышленников "на горячем", когда они после ограбления направлялись на автовокзал.
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Оказалось, что мошенниками были супруги из Донецкой области. По информации следователей, их уже ранее разыскивали криворожские правоохранители.
Как действовали правонарушители
Сейчас полиция проверяет задержанных. Их подозревают в совершении преступлений не только в Херсонской области, но и во всей Украине.
Злоумышленники выбирали помещение, где проживали одинокие старики. Потом просились переночевать. Женщина говорила с хозяином о "наведении порчи", когда сообщник рыскал в доме и забирал деньги и украшения.
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Что угрожает злоумышленникам
Руководитель Каховского районного отдела полиции Вадим Парфентьев рассказал, что супруги пытались сбежать с похищенными вещами. Они держали их в камерах хранения автовокзала. Во время обыска правоохранители нашли 200 украденных долларов и тысячу гривен.
Сейчас супругов задержали по статье кража. Злоумышленникам может грозить до 6 лет лишения свободы.
Последние мошеннические инциденты в Украине
- Неизвестные требуют взятки от имени заместителя председателя Государственной экологической инспекции Украины. Злоумышленники просят деньги у руководителей предприятий за якобы нарушение экологического законодательства.
- В Черновцах будут судить мужчину, который переклеивал штрих-коды с дешевых товаров на более дорогие.
- Руководитель киевской туристической фирмы украл у государственного банка 630 тысяч гривен.
- Одесситка создала фейковый интернет-магазин с одеждой. Она "продавала" товары по полной предоплате. Когда клиент все оплачивал, то женщина не выходила на связь.
- Во Львове женщина-нищенка выдавала себя за человека с инвалидностью.