"Снимали порчу": супруги-гастролеры обворовывали пенсионеров на Херсонщине

Правоохранители на территории Херсонщины подтвердили 2 преступления по схеме "снятие порчи". Пострадавшими стали 2 пенсионера из Каховки и Новой Каховки.

Преступники отбирали у людей деньги и золотые украшения. Оперуполномоченные задержали злоумышленников "на горячем", когда они после ограбления направлялись на автовокзал.

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Оказалось, что мошенниками были супруги из Донецкой области. По информации следователей, их уже ранее разыскивали криворожские правоохранители.

Как действовали правонарушители

Сейчас полиция проверяет задержанных. Их подозревают в совершении преступлений не только в Херсонской области, но и во всей Украине.

Злоумышленники выбирали помещение, где проживали одинокие старики. Потом просились переночевать. Женщина говорила с хозяином о "наведении порчи", когда сообщник рыскал в доме и забирал деньги и украшения.

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Что угрожает злоумышленникам

Руководитель Каховского районного отдела полиции Вадим Парфентьев рассказал, что супруги пытались сбежать с похищенными вещами. Они держали их в камерах хранения автовокзала. Во время обыска правоохранители нашли 200 украденных долларов и тысячу гривен.

Сейчас супругов задержали по статье кража. Злоумышленникам может грозить до 6 лет лишения свободы.

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