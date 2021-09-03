Снимали танцы на танке: блогеры проникли на "Харьковский тракторный завод"

В Харькове несколько блогеров проникли в цех "Харьковского тракторного завода". Они снимали видео и рассматривали со всех сторон самоходную артиллерийскую установку.

Запись этого проникновения молодые люди обнародовали в Тиктоке, а впоследствии его удалили. Однако 2 сентября эта история все же получила огласку.

Другой блогер Киевлянин поиздевался над прокатного самоката: хотел снять видео

Делали все, что хотели

Подростки забрались на самоходную САУ 2С1 "Гвоздика". Один из них танцевал на броне установки, а другой открывал ее люк. В этот момент еще один человек их снимал и один юноша стоял рядом.

В сети возмутились этим событием, поскольку возникли сомнения в надежности охраны режимного объекта. Правоохранители пока никак не комментировали это событие.

Тиктокеры пробрались на ХТЗ: смотрите видео ютуба "Милитарный"

Было ли такое раньше

На Харьковском тракторном заводе с 1960 – 1970 лет изготавливаются легко бронированные многоцелевые транспортеры-тягачи МТ-ЛБ. Также там делают машины, которые создали на их базе. В частности это и САУ 2С1 "Гвоздика".

Это не первый случай, когда любители поснимать проникают на территорию с военной техникой. В частности, в марте другие блогеры проникли на завод "Кузница на Рыбальском". Они показали своим зрителям недостроенные катера для ВМС ВСУ.

Им удалось залезть не только в сам цех, а также в недостроенный 8 корпус малого бронированного артиллерийского катера. На этом заводе также усиленный контроль за безопасностью.