"Приватбанк" запустил новый сервис, который позволяет получить наличные деньги при оплате покупок в кассах магазинов, без использования банкомата.

Кто и как может воспользоваться услугой

Услугой "наличные на кассе" могут воспользоваться держатели любой дебетовой карты "Приватбанка" – зарплатной, студенческой, социальной карты – различных платежных систем. Об этом сообщила пресс-служба "Приватбанка".

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Чтобы получить наличные покупатель должен оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные. Подтверждение такой операции на кассе сопровождается введением PIN-кода банковской карты пользователя.

Сколько можно снять

Максимальная сумма выдачи наличных на одну транзакцию составляет 500 гривен, независимо от стоимости покупки.

Где действует услуга

Снять наличные на кассе можно в POS-терминалах 65 000 украинских торговых точек, которые подключены к сервису "Наличные в кассе". В дальнейшем сервис будет охватывать более широкую партнерскую сеть.

К слову, с 1 августа 2020 года снимать наличные через кассы предприятий торговли, общественного питания и в отделениях "Укрпочты" смогут все украинцы, у которых есть платежные карточки. Единственное, эти заведения должны иметь регистраторы расчетных операций. Больше об этом – читайте в материале 24 канала.