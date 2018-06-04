Снижает холестерин и полезен для гипертоников: медики назвали ценный продукт

Помимо питательных качеств фасоль имеет много ценных лечебных свойств. Этот род бобовых снижает холестерин и полезен для гипертоников.

Со слов диетологов, регулярное употребление фасоли является хорошим способом поддерживать нормальный уровень холестерина, передает Diagnoz.

Читайте также: Какими целебными свойствами обладает алоэ

Ученые из США отметили, что ежедневное употребление 120 грамм фасоли на протяжении трех недель улучшает показатель холестерина в организме на 10%.

А это благодаря тому, что в фасоли содержится 15,2% пищевых волокон, которые вымывают холестерин и желчные соли из кишечника.

Высокое содержание целлюлозных волокон (20% от массы) делает фасоль эффективной профилактикой задержки опорожнения кишечника и заболевания толстой кишки. Также эти волокна могут предотвращать образование злокачественных опухолей толстой и прямой кишки.

А еще фасоль является идеальным продуктом для людей с высоким артериальным давлением. Она содержит мало натрия и много калия.

В 100 граммах продукта содержится более 10,4 мг железа, а это больше, чем в мясе или шпинате (около 3 мг на 100 граммов). Поэтому такая еда будет превосходной для пациентов, которые страдают от анемии и недостатка питательных веществ.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.