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Снижает холестерин и полезен для гипертоников: медики назвали ценный продукт

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Фасоль снижает холестерин и полезна для гипертоников
Фасоль снижает холестерин и полезна для гипертоников / unsplash.com

Помимо питательных качеств фасоль имеет много ценных лечебных свойств. Этот род бобовых снижает холестерин и полезен для гипертоников.

Со слов диетологов, регулярное употребление фасоли является хорошим способом поддерживать нормальный уровень холестерина, передает Diagnoz.

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Ученые из США отметили, что ежедневное употребление 120 грамм фасоли на протяжении трех недель улучшает показатель холестерина в организме на 10%.

А это благодаря тому, что в фасоли содержится 15,2% пищевых волокон, которые вымывают холестерин и желчные соли из кишечника.

Высокое содержание целлюлозных волокон (20% от массы) делает фасоль эффективной профилактикой задержки опорожнения кишечника и заболевания толстой кишки. Также эти волокна могут предотвращать образование злокачественных опухолей толстой и прямой кишки.

via GIPHY

А еще фасоль является идеальным продуктом для людей с высоким артериальным давлением. Она содержит мало натрия и много калия.

В 100 граммах продукта содержится более 10,4 мг железа, а это больше, чем в мясе или шпинате (около 3 мг на 100 граммов). Поэтому такая еда будет превосходной для пациентов, которые страдают от анемии и недостатка питательных веществ.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровое питание Сердечно-сосудистые заболевания Здоровье
Источник: 24 Канал
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