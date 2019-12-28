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      Снижение правительством тарифов окажет позитивное влияние на рейтинг Зеленского, – социолог

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      Алексей Боровский

      Ожидания от власти остаются для большинства граждан определяющей основой для оценки прошлого года.

      Кроме того, решение правительства о снижении тарифов будет влиять на повышение рейтинга президента. Об этом заявил социолог, доцент факультета социологии КНУ им. Шевченко, директор компании Seetarget Алексей Боровский в эфире телеканала ЗИК, комментируя результаты социологических исследований настроений украинцев.

      Общенациональные исследования были проведены Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года. Опрос компании Seetarget был проведен с 16 по 22 декабря 2019 года. Оба исследования определяют, что ожидания от власти остаются для большинства граждан определяющим основанием для оценки прошлого года.

      Главным политическим событием 2019 года в Украине, бесспорно, были признаны выборы – парламентские и президентские, причем 58% граждан эти события назвали положительными. Еще подавляющее большинство граждан – 44% считает, что Украина движется в правильном направлении, в неправильном направлении движения страны убеждены 36%. Например, в конце прошлого, 2018 года, наоборот, абсолютное большинство 70% считало направление движения страны неправильным и лишь 18% – правильным, 12% не определились. То есть, именно сейчас ожидания меняют отношение к политике в целом,
      – сообщил Боровский.

      Также социолог подчеркнул, что на конец года сохраняется положительный баланс рейтинга доверия для Владимира Зеленского (доверяют 62%, не доверяют 31%, баланс доверия-недоверия +31%), Дмитрия Разумкова (доверяют 48%, не доверяют 38%, баланс доверия-недоверия +10%). Сохраняет относительно высокий баланс рейтинга доверия – А.Гончарук (доверяют 31,6%, не доверяют 47,7%, баланс доверия-недоверия – 16,1%).

      "За время своего 4 месячного пребывания в Кабмине Гончарук уже успел показать положительные результаты своей деятельности. Большинство граждан среди топ-инициатив власти наиболее положительно отнеслись к принятию закона о возмещении при неправильном оформлении чека на покупки (69,8% поддержки), намерения отменить срочный призыв и перейти на контрактную службу (66,3%) и принятие в первом чтении закона о проверке имущественного положения граждан, получающих субсидии и социальную помощь (61,7%)", – отметил эксперт.

      Также, по мнению Алексея Боровского, отдельно надо отметить и снижение тарифов, которое состоялось уже после проведения исследования. Учитывая, что вопрос оплаты за коммунальные услуги – традиционно занимает едва ли не первые места в подобных опросах, социолог прогнозирует, что это решение, принятое правительством, положительно повлияет на рейтинг как президента Зеленского, так и премьера Гончарука.

      Вообще, нынешнюю ситуацию можно назвать состоянием "неравнодушия", когда ожидания сформировали конкретные надежды, что будут влиять на отношение к власти и в следующем году. Скорее что и в следующем году значительная часть граждан будет с определенным ожиданиям относиться к власти в целом. Которой нужно будет доказать, что она действительно неравнодушна к своим гражданам,
      – считает Боровский.

      Так, по результатам опроса у большинства граждан надежды на следующий год более оптимистичны: 21% уверен, что следующий год обязательно будет лучше, чем нынешний, еще 61% на это надеется, 8% предполагают, что худшего будет больше, и лишь 1% уверен, что следующий год будет хуже.

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      Теги: Кабинет Министров Украины Тарифы Алексей Гончарук
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