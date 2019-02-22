Снижение тарифов на газ: к чему это может привести Украину
С приближение выборов, кандидаты все чаще с экранов телевизоров и с билбордов забрасывают людей обещаниями. Одна из топ-тем – это тарифы на газ для населения. Однако политики забыли, что Украина обязалась перед МВФ продавать газ по рыночным ценам.
Теоретически эти обещания выполнить можно. Да и МВФ на самом деле интересует не цена на газ, а способность Украины рассчитаться с долгами.
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"МВФ требовал, чтобы в Украине был дефицит бюджета в приемлемых рамках, который позволил бы Украине не стать банкротом", – сказал народный депутат Украины Сергей Лещенко.
Чего ожидать после снижения цен на газ?
Если тарифы снизить, а за импортный газ заплатить из бюджета, то дырка в нем, которая уже составляет 90 миллиардов гривен, может превратится просто в бездонную яму. Даже сейчас за каждый куб газа, рыночная стоимость которого составляет 10-11 гривен – лишь 8,5 платите вы, еще 2,5 гривны за вас платит государственный "Нафтогаз".
Найти деньги для латания дыр можно было бы не на газовом рынке, а путем реальной борьбы с коррупцией и контрабандой, отмену моратория на землю, приватизации убыточных госпредприятий или отказа от дотаций олигархического бизнеса. Но политики-популисты никогда на это не пойдут добровольно.
Я призываю тех, кто предлагает снизить цены сразу указывать, а каким образом будет компенсирована эта цена. Ведь дешевые энергоресурсы порождают не экономное отношение людей. Тогда нужно будет снова где-то закупать дорогой газ,
– сказала эксперт ОО "Реанимационный пакет реформ" Татьяна Бойко.
Как уменьшить цену на газ?
Уменьшить стоимость газа можно уже в ближайшие 3-4 года, если инвестировать деньги "Нафтогаза" в разработку украинских газовых месторождений. Формула проста: чем больше газа на рынке – тем ниже его стоимость для потребителя. Если же накачали достаточно своего газа, то не надо платить за дорогой импорт.
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Вкладывать в добычу газа в Украине было бы интересно как отечественным, так и иностранным инвесторам. Но последним от государства нужны рыночная цена и лицензии. Которые заморозили на удовлетворение потребностей.
Поэтому вместо воевать с тарифами, политики должны объявить войну с бедностью и теневой экономикой. Но политически снизить тарифы легче, чем создать экономическую основу для снижения цены на газ.
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