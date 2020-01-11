Снижение тарифов на газ вдвое: как новый контракт о транзите повлияет на Украину

Подписание с "Газпромом" газового договора о транзите позволит уменьшить тарифы на газ для украинцев вдвое. А украинской экономике поможет стать более конкурентной.

Газовая сделка по европейским правилам имеет исторический влияние на будущее независимого Оператора ГТС и Украины в целом, заявил гендиректор компании Сергей Макогон.

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Кроме прямых доходов от транзита, значительно уменьшится тарифная нагрузка на промышленных и частных потребителей Украины,

– отметил Макогон.

По его словам, этого бы не было без нового контракта.

Как изменятся тарифы на газ:

для потребителей (промышленность и население) – в два раза;

на импорт газа и на вход для газодобывающих компаний – почти в четыре раза.

Гендиректор Оператора ГТС также добавил, что это позволит экономике Украины стать более конкурентной. Также есть основания для уменьшения тарифов на комуслуги, а предприятия смогут инвестировать деньги в свое развитие и повышать зарплаты своим сотрудникам.