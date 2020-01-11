17:36
11 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: МЧС уберегло РПЦ от пожаров. Маленькие кораблики для маленького Пини
      Вєсті Кремля
      16:55, сегодня
      Вести.UA. Жир: Тайная миссия Зеленского в Омане. Географический кретинизм
      Вєсті.UA
      16:43, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости экономики
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Снижение тарифов на газ вдвое: как новый контракт о транзите повлияет на Украину

      196 Читати новину українською
      Как газовый контракт с Россией повлияет на Украину / prm.ua

      Подписание с "Газпромом" газового договора о транзите позволит уменьшить тарифы на газ для украинцев вдвое. А украинской экономике поможет стать более конкурентной.

      Газовая сделка по европейским правилам имеет исторический влияние на будущее независимого Оператора ГТС и Украины в целом, заявил гендиректор компании Сергей Макогон.

      Читайте также: "Нафтогаз" подаст в суд новые иски против России

      Кроме прямых доходов от транзита, значительно уменьшится тарифная нагрузка на промышленных и частных потребителей Украины,
      – отметил Макогон.

      По его словам, этого бы не было без нового контракта.

      Как изменятся тарифы на газ:

      • для потребителей (промышленность и население) – в два раза;
      • на импорт газа и на вход для газодобывающих компаний – почти в четыре раза.

      Гендиректор Оператора ГТС также добавил, что это позволит экономике Украины стать более конкурентной. Также есть основания для уменьшения тарифов на комуслуги, а предприятия смогут инвестировать деньги в свое развитие и повышать зарплаты своим сотрудникам.

      Какие последние слова услышали диспетчеры от украинских пилотов перед авиакатастрофой в Иране
      сегодня
      2524
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Газпром Газ Коммунальные услуги ГТС Нафтогаз Газовый контракт Тарифы на газ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:42 Украинские спортсмены между патриотизмом и деньгами
      Станіслав Безушко 103
      сегодня , 16:25 Самолет МАУ сбил Корпус стражей исламской революции: что заставило признать вину
      Олександр Баунов 872
      сегодня , 12:51 Россия готовится к нападению, это вопрос политической воли: эксклюзивное интервью с Дейнегой
      Олена Трибушна 1239
      сегодня , 10:26 Украинский самолет сбили ракеты Ирана, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео
      Анастасія Зазуляк 93396
      сегодня , 09:33 Пассажирские самолеты, которые сбивали военные: самые известные случаи в истории
      Ігор Саджениця 2575
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук