Снижение тарифов на газ вдвое: как новый контракт о транзите повлияет на Украину
Подписание с "Газпромом" газового договора о транзите позволит уменьшить тарифы на газ для украинцев вдвое. А украинской экономике поможет стать более конкурентной.
Газовая сделка по европейским правилам имеет исторический влияние на будущее независимого Оператора ГТС и Украины в целом, заявил гендиректор компании Сергей Макогон.
Читайте также: "Нафтогаз" подаст в суд новые иски против России
Кроме прямых доходов от транзита, значительно уменьшится тарифная нагрузка на промышленных и частных потребителей Украины,
– отметил Макогон.
По его словам, этого бы не было без нового контракта.
Как изменятся тарифы на газ:
- для потребителей (промышленность и население) – в два раза;
- на импорт газа и на вход для газодобывающих компаний – почти в четыре раза.
Гендиректор Оператора ГТС также добавил, что это позволит экономике Украины стать более конкурентной. Также есть основания для уменьшения тарифов на комуслуги, а предприятия смогут инвестировать деньги в свое развитие и повышать зарплаты своим сотрудникам.