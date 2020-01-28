Снижение тарифов: получили ли украинцы маленькие цифры в платежках за тепло

О том, уменьшились ли тарифы на тепло, в результате чего произошел перерасчет и какие цифры в платежках получат украинцы в следующих месяцах отопительного сезона в программе "После всего" рассказал глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального комплекса Андрей Герус.

Как произошло перечисление тарифов

– У нас произошло снижение цены на газ, которе стало основным фактором для возможных перерасчетов. Она снизилась более чем 35%, по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году. 80% в себестоимости тепла – это газ. Поэтому если наибольшая составляющая тепла становится существенно дешевле, есть основания для пересчета тарифа на тепло, или должны быть веские аргументы, почему пересчет не произошел.

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– В общем, по Украине перерасчет тарифов осуществили 124 города 16 областных центров. Однако, это произошло не везде, потому что в абсолютном большинстве городов Украины тарифы на тепло устанавливают органы местного самоуправления.

А как в это вмешался президент, мэры же ему не подчинены?

– Да. Это было сказано на совещании, которое проводилось с органами местного самоуправления. В нем приняли участие президент, премьер-министры, министры, мэры областных центров, а также главы ОГА. Поэтому, конечно, такие вещи возможны в сотрудничестве президента, правительства и органов местного самоуправления. Если у них есть возможность снизить тарифы, то многие это делают.

– Однако, им нужны были определенные законодательные механизмы, так что декабрь уже заканчивался, и это должен был быть перерасчет того, что уже фактически было начислено. Поэтому были приняты определенные изменения в правилах Кабинета министров Украины. Эти решения позволили органам местного самоуправления пересчитать такие платежки. В частности, в Тернополе сделали перерасчет за октябрь, ноябрь и декабрь. Конечно, есть отдельные города или районы городов, в которых либо негазовые котельни, либо другая специфическая ситуация. В этом случае лучше ставить уточняющие вопросы мэрам этих городов.



Как менялась цена на газ в течение 2019 года

– Газ обычно занимает почти 80% (в платежке – 24 канал). Но в каждом городе может быть своя специфическая ситуация. Потому что кроме газа есть затраты, которые необходимо осуществить для ремонта или замены теплотрассы, то есть на инвестиции в сеть, в инфраструктуру.

Важная статья тарифа – это модернизация инфраструктуры. Если не инвестировать, то она изнашивается и могут произойти очень серьезные ситуации.

Следующее – это заработная плата. Очевидно, что ее нужно повышать.

Дальше – затраты на электроэнергию. Это также составляющая себестоимости.

Горюче-смазочные материалы.

Вопрос налогов.

Потери в сетях.

О проблемах с теплоснабжением в городах Украины

– Я, например, могу понимать ситуацию в Кривом Роге. Город очень длинный, поэтому теплотрассы идут вдоль города и имеют очень большой километраж. Плюс они изношены, и там есть большие потери тепла в сети. Это такая хроническая проблема города Кривой Рог. В разных городах есть такая проблема, но там она особенно ярко выражена.

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– Если в каком-то городе потребители отделились от централизованного теплоснабжения, тогда остается меньшее количество потребителей. Зато величина теплотрассы, которую нужно обслуживать, остается такой же. Тогда тариф также может расти или снижаться. Например город Смела. Там была ситуация, когда у них была проблема с началом отопительного сезона.

Какие проблемы были с отоплением в Смеле в 2018 году?Город находился без тепла до ноября, хотя отопительный сезон обычно стартует 15 октября. Поэтому 13 ноября в Смеле объявили чрезвычайное положение. Из-за отсутствия тепла местные жители перекрыли трассы на выезде из города.



Поставка тепла в Смеле задерживают несколько лет подряд. Проблемы возникли после расторжения договора с частной компанией "Смелаэнергоинвест", которая поставляла тепло горожанам восемь лет. Все имущество передали коммунальному предприятию. В "Нафтогазе" причиной отсутствия отопления в Смеле в 2018 году назвали "бездействие органов местного самоуправления и теплопоставщика".

– Есть еще Новояворовск, Новый Роздол, Шепетовка и еще некоторые города. Потребители отсоединяются от централизованного теплоснабжения, а пользуются автономным, электрическим. Соответственно количество потребителей становится меньше, а протяженность сетей теплотрасс остается такой, и ее нужно обслуживать. Тогда этот тариф разносится на тех потребителей, которые остаются.



Жители Смелы возмущены суммами в платежках за тепло

Нардеп от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко отметил, что перерасчет платежек за декабрь – это непрофессиональная и несвоевременная реакция правительства. По его словам, они сделали то, что нужно делать перед началом отопительного сезона. Ведь еще весной 2019 года начала снижаться цена на газ, а в тарифах на тепло она до сих пор является прошлогодней.

Обращаю внимание, тарифы никто не пересматривал. Они остаются такими же, как и год назад. То есть, там заложена цена на газ почти 8500 гривен за тысячу кубов, но на декабрь объявлен перерасчет. Как по мне, они хотели под елку сделать пиар-акцию, однако она удалась не во всех городах,

– пояснил Алексей Кучеренко.

Нардеп отметил, что органы местного самоуправления не имели права делать перерасчеты, потому что у них была еще старая цена на газ. И тарифы, соответственно, были начислены по той цене. Однако, согласно постановлению 1082, правительство разрешило ежемесячно выставлять задним числом счета со скидкой.

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Кучеренко рассказал, что во время встречи с министром Оржелем, тот заверил, что правительство уже приняло постановление о снижении цены на газ за январь. Согласно прогнозам нардепа, такой перерасчет власть будет вынуждена делать до конца отопительного сезона под влиянием обстоятельств. Если правительство этого сейчас не сделает, реакция людей будет крайне негативная.



Алексей Кучеренко

Об изменении механизмов оплаты за тепло

– Мы сейчас разрабатываем закон о жилищно-коммунальных услугах, где хотим некоторые вопросы, которые были сложные, или спорные урегулировать. Конечно, неправильно, когда будет 15 различных платежек, в которых можно запутаться. Эти механизмы нужно упрощать. Комитет уже одобрил этот законопроект.

Мы надеемся, что в парламенте в первом чтении за него уже проголосуют, а затем в режиме правок будем его дорабатывать для того, чтобы эта история была и правильной, и легкой для конечного потребителя. Потому что должна быть легкость в обращении и оплате платежек. Когда их становится слишком много – это не есть хорошо.

– Компания, которая занимается транспортировкой, распределением, которая обслуживает сети – это отдельная компания, а та, которая продает газ – это другая компания. Мы можем в ближайшее время иметь ситуацию, когда для населения газ будет продавать не НАК "Нафтогаз Украины", а какой-то частный поставщик. Поэтому платежка будет приходить, а оплату за газ могут получать разные компании.

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- Когда частная компания будет получать чужие деньги, с которыми могут осложниться расчеты, то это будет иметь определенные риски и недостатки. Уже был действующий закон, действующая методика, и комиссия приняла соответствующее решение. Посмотрим, как оно будет работать, если будет очень неудобно, тогда нужно будет совершенствовать и придумывать механизмы, как это можно улучшить. Элемент удобства здесь должен сохраняться.