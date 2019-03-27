Снизить цену на газ можно уже сейчас – глава "Нафтогаза" Коболев

О том, как снизить цену на газ, работе "Нафтогаза" и предвыборных заявлениях Тимошенко по газу – в программе "Вот оно как" с Денисом Бигусом и Алисой Юрченко рассказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Как сделать цену на газ дешевле

– По состоянию на апрель, европейский рынок газа является более дешевым, чем регулируемая цена в Украине.

С какими проблемами сталкивается руководство "Нафтогаза": эксклюзивное интервью с Коболев – читайте в предыдущем выпуске программы

– "Нафтогаз" купил недавно первые существенные объемы газа. Я пока не могу раскрыть, какие именно, потому что это коммерческая тайна. Мы купили их по цене, которая все равно должна быть меньше, чем цена которая сейчас является регулируемой на рынке, даже если добавить все расходы на транспортировку в Украине, налоги и даже небольшую сеть поставщиков.

Почему увеличиваются цены на газ?

Благодаря низким ценам на газ на мировых рынках, рыночная стоимость газа в Украине теперь ниже регулируемой государством. Поэтому "Нафтогаз" решил с 1 апреля продавать газ для промышленности по более низким ценам, чем цены на газ для населения – по 8 гривен 38 копеек за "куб". Для бытовых потребителей эта цена – 8 гривен 55 копеек. А с 1 мая цена газа для населения составит 9,3 гривны за кубометр.

Можно ли не поднимать цену на газ?

– Мы считаем, что сейчас как раз уникальный момент – цена на европейском рынке газа является референтной для всего украинского рынка. К тому же, она упала настолько, что по состоянию на апрель она будет ниже, чем регулируемая цена.

– Для этого следует отменить монополию газсбытов (компаний-посредников, которые поставляют газ населению, 24) на поставку газа населению. Это не значит, что их нужно убрать с рынка газа. Просто нужно прекратить обязательства "Нафтогаза" продавать газ этим компаниям, и дать возможность им самим покупать газ, они захотят.

– Есть рынок и есть цена, которая является такой же привлекательной, как и цена "Нафтогаза". Также есть возможность населения или потребителей самим выбирать, где они хотят покупать газ: у газсбыта, или у какой-то частной компании, или у "Нафтогаза".

Нас постоянно критикуют, что будет, если вдруг рынок развернется в другую сторону и цена снова начнет расти. Действительно, как будет двигаться рынок предсказать невозможно, все может быть. Но на это есть простой ответ: если это произойдет, можно вернуться к режиму ВСО (возложение специальных обязанностей – 24). Поэтому, если у нас есть месяц, когда рынок может заработать и возможность, чтобы население покупало газ у кого угодно, то почему бы этим не воспользоваться?

– Более того, согласно плану постановления правительства с мая ожидается повышение газа на 20%. С этой точки зрения, могу сказать, что в мае регулируемая цена если и поднимется на 20%, она будет выше, чем цена на рынке. Рынок не подскочит за месяц на 20%.

Как "Нафтогаз" предлагает уменьшить цену

– Мы предлагаем снять регулирования ВСО. То есть газсбыты смогут покупать газ на открытом рынке по более низкой цене, чем предлагает "Нафтогаз". Я так понимаю, что против этой идею олигархи. Почему? Так как на рынке за газ нужно платить, а сейчас из-за соглашения с "Нафтогазом" они за него не платят.

– Изменение модели заложено в самом постановлении правительства и дата изменения приходится на май 2020 года. Такая была договоренность между правительством и МВФ. Но мы можем эту модель изменить сейчас, не дожидаясь еще один год.

– Сколько еще долгов создадут газсбыты за год ожидания? Трудно предсказать, но думаю, что эта цифра будет больше чем 10 миллиардов гривен, возможно 20. В этих компаниях сбыта газа населению единственная задача – это выставлять счета украинцам, получать деньги и переводить их дальше по цепочке.

Оператор, который будет поставлять газ населению

– Эта газопоставляющая компания была создана и мы работаем над увеличением ее возможности работы и готовимся стать полноценным оператором рынка продажи газа населению. Но эта компания пока не может нормально заработать, потому что она не конкурирует с оппонентами, которые играют не по правилам.

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– Газсбыты делают все, что они пожелают. Мы просто не можем пойти на рынок и забрать себе потребителей. Именно отмена ВСО и монополии газсбытов на рынке газа позволит нашей компании наращивать потребителей. Мы отнюдь не требуем ликвидации газсбытов, мы хотим, что они были в конкурентных открытых условиях.

Газсбыты держат население в заложниках

– Главное наше опасение, что в определенный момент времени газсбыты просто скажут, что они банкроты: "всем кому должны – всем прощаем". И несмотря на то, что у них нет никаких активов, кроме возможных долгов потребителей (если они есть), вероятность того, что "Нафтогаз" будет вынужден просто списать десятки миллионов гривен долгов очень велика.



НАК "Нафтогаз"

– Мы изучаем возможность как коммерческая компания, вне механизма ВСО, предложить конечному потребителю (населению – 24 канал) и продавать его по меньшей цене. Проблема заключается в том, что регулирование, которое зависит от регулятора, сейчас такое, что газсбыты фактически держат население в заложниках.

– Мы исследовали это: наша сотрудница хотела перейти от "Киевоблгаза" к газоснабжающей компании "Нафтогаз". Однако, этот процесс до сих пор не завершен, там требуют кучу бумажек и, фактически, домохозяйства не имеют такой возможности. Поэтому свободного рынка для населения пока не существует, эти правила надо разблокировать и тогда действительно компании в рамках коммерческой торговли получат возможность брать себе такие потребителей.

О заявлении Тимошенко снизить цену на газ

– Обещания Тимошенко снизить газ вряд ли когда кем-то будут выполнены, потому что это просто невозможно. А ее заявление ликвидировать "Нафтогаз", как посредника в торговле газом населению – это глупая идея, потому что он как группа компаний имеет определенную ценность для акционеров. Если кому-то не нравится, что он в государственной собственности, то его можно продать.



Кандидат в президенты Юлия Тимошенко

– Вопрос политизации газа, я думаю, займет два-три года и исчезнет. Потому что не нужно определять и устанавливать цену, не нужно определять часы политических дискуссий на тему, какой должна быть цена на газ. Если есть эффективный рынок, то он сам установит цену.

Образец для подражания от других стран

– Нужен ли "Нафтогаз" как государственная компания? Здесь существует дискуссия, потому что люди говорят, зачем нам такая большая государственная компания, давайте ее разделим на части и, например, продадим. Я думаю, что наиболее реальным вариантом является скопировать Украине модель двух стран – Норвегии и Китая.

– Что они сделали? Взяли большие государственные компании в нефтегазовой отрасли и миноритарные доли (доли, которые не позволяют принимать критические решения) разместили на международных биржах. Плюс такого решения в том, что собственник-государство получило деньги за размещение акций. Также они получили возможность привлекать большие деньги для нужд компании и экономики и в целом на внешних рынках. И самое главное – это прозрачность. Потому что регулирование бирж требует от компаний соблюдения определенных некоррупционных требований.

– К тому же, эти страны сохранили контроль над компанией. Этот вариант "Нафтогаз" направил еще в позапрошлом году на рассмотрение в правительство. Там рассчитано, какова стоимость компаний в таком случае, сколько на этом заработает правительство и почему это лучше, чем продать "Нафтогаз" на украинском рынке за меньшие деньги.

Об обвинении в коррупции Андрея Фаворова

– Наши оппоненты часто пользуются такими трюками, поэтому возможно это было частично ожидаемо. Господин Витренко обратил внимание на вопрос, который, как он считает, требует детального исследования.



Глава газового направления в "Нафтогазе" Андрей Фаворов

– Я думаю, что такое заявление – проявление того, что в "Нафтогазе" действительно работает система корпоративного контроля и любые сотрудник имеет право поднять такой вопрос. Мы наняли международную компанию для проведения френдзик-аудита, который изучает и определенные вопросы за пределами самой компании, то есть, что происходило в тех или иных транзакциях.

– Как выяснить эту ситуацию с Фаворовым? Проверить все документы по выходу, а также принимались ли решения в процессе торговли газа не в интересах "Нафтогаза". Если эти решения были принять именно такими, то мы это увидим. Но говорить, что если человек вышел из компании и сохранил там какой-то экономический интерес – некорректно.