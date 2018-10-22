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      Снизить цены на газ возможно только путем возвращения в российскую газовую кабалу, – Порошенко

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      Порошенко прокомментировал повышение цен на газ
      Порошенко прокомментировал повышение цен на газ / president.gov.ua

      Обещания популистов удешевить газ в два, в три, в четыре раза можно сделать только путем возвращения в российскую газовую кабалу.

      Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

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      Он отметил, что не позволит этого сделать.

      Чуть выбрались из этой кабалы и сейчас опять пытаются туда вернуть. Развернуть страну в так называемый "русский мир" я не позволю ни при любых обстоятельствах,
      - подчеркнул Порошенко.

      Комментируя ситуацию с государственным гарантированным долгом, президент сказал: "А больше всего нахватались кредитов именно те политические силы, которые сегодня громче всех "защищают" простой люд. 54 миллиарда долларов – вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007 – 2013 годах, когда были властью соответствующие политические силы. Теперь за ними кто-то должен убрать, извините отдать", – добавил Порошенко.

      Порошенко также напомнил о важности этого решения, потому что Украина давно имела обязательства по урегулированию цены на газ. Это даст Украине продолжение сотрудничества с МВФ и позволит сохранить макроэкономическую стабильность и стабильность курса гривны, и закрепить энергетическую независимость Украины от Москвы.

      Напомним, 19 октября Кабмин сообщил, что принял решение о повышении цены на газ для бытовых потребителей. С 1 ноября 1000 кубометров газа будет стоить 8550 гривен вместо 6900.

      Цена на газ в Украине поднимут: смотрите видео

       
       
      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Тарифы на газ Газовый конфликт
      Источник: 24 Канал
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