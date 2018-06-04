Снизить риск смерти может одна привычка: исследования ученых

Команда ученых из Австралии, Великобритании и Ирландии установила, что быстрая ходьба может снизить риск смертности от всех причин, включая сердечно-сосудистые заболевания.

В среднем этот риск уменьшался на 20%, говорится в British Journal of Sports Medicine. Такой показатель увеличивался вдвое среди людей, старше 60 лет.

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В выборку анализа попали более 50 тысяч жителей Великобритании. Участники не страдали сердечно-сосудистыми и онкозаболеваниями. Они также должны были наблюдать за собственной физической активностью в течение четырех недель. Каждый участник подробно рассказывал, как быстро и сколько он ходил.

Ученые отмечают, что быстрая ходьба отвечала минимум четырем милям, а это около 6,4 километров в час.

В течение следующих 2 лет ученые собирали информацию о смерти всех участников выборки от всех причин. Они отдельно проводили анализ смерти от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Ученые установили, что люди со средней скоростью уменьшили риск преждевременной смерти на 20% от всех причин по сравнению с теми, кто ходил медленно. Этот показатель достигал 24% у тех, кто ходил быстро.

Для людей со средней скоростью риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был на 24% ниже, а для тех, кто ходит быстро – на 21%.

Сильнее эффект ученые заметили в выборке людей старше 60 лет. Риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у людей со средней скоростью уменьшался на 46%, а с быстрой ходьбой – на 53%.

К слову, ученые из канадского Университета Васэда обнаружили, что жевательная резинка во время пеших прогулок может помочь в похудении.

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