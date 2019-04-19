''Снизят до нуля'': "Метинвест" первая в Украине внедряет международную программу охраны труда

Украинские компании перенимают мировой опыт в создании условий для “нулевого” травматизма своих сотрудников.

Первый шаг к принятию соответствующей программы “Vision Zero” сделал ряд крупных компаний, в том числе “Метинвест”, Pepsico и другие, сообщает "Обозреватель".

По словам генерального директора “Метинвеста” Юрия Рыженкова, получившего награду от руководства “Vision Zero”, его компания не только развивает собственные предприятия, но и создает условия для комфортной, безопасной работы сотрудников.

“Мы реализуем беспрецедентную инвестиционную программу, что говорит о большом количестве подрядчиков и смежных предприятий, которые мы всячески вовлекаем в процессы охраны труда. Поэтому присоединились к “Vision Zero” и это означает — нам мало тех стандартов, которые прописаны в законе.

Мы хотим развиваться и выходить на новые высоты. Единственная цель, которую может ставить бизнес с точки зрения травматизма - не его минимизация, а именно достижения “нуля”. Чтобы у наших сотрудников не было проблем ни на рабочем месте, ни в повседневной жизни”, — подчеркнул Рыженков.

Уникальность программы “Vision Zero” состоит в том, что она пошагово снижает риск получить травму на рабочем месте. Компания, которая внедряет правила, обязуется заниматься профилактикой рисков травматизма, обучать сотрудников углубленным правилам безопасности, повышать их квалификацию и инвестировать в новые технологии.

“Наша ассоциация разработала стратегию по предотвращению травматизма на рабочем месте. Она проста и включает в себя 7 пунктов. Если компания с нами сотрудничает, то она их придерживается.

Мы имеем ряд необходимых наработок и инструментов. Регулярно способствуем проведению семинаров и лекций, даем возможности для обмена опытом предприятиям внутри организации", — рассказал представитель Международной ассоциации социального обеспечения в горной отрасли Гельмут Инесс.

Система уже показала себя в Германии. Количество несчастных случаев на немецких предприятиях заметно снижается, в течение последующих 10 лет цифра уменьшится фактически в два раза.

“Эта система — вектор, на который ориентируются во многих странах Европы. Сейчас это делает и Украина. Хотя опыт интеграции системы охраны труда в каждой стране и на предприятии проходит по-разному, программа “Vision Zero” в этом плане объединяет основные наработки и делает все для борьбы с несчастными случаями”, — пояснил глава Государственной службы по вопросам труда Роман Чернега.

В целом это первый шаг для отечественных гигантов. Международные партнеры уверены, что примеру последуют и другие компании, которые готовы улучшить условия труда для своих сотрудников.

Как сообщалось ранее, "Метинвест", с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, перечислила 22,2 млрд грн в бюджеты всех уровней Украины в 2018 году, что на 50% больше налоговых отчислений 2017 года.