14:16
24 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КИМ ЧЕН ЫН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Мстители" прибудут в Россию с опозданием. Кандидат-клоун Жарновский
      Вєсті Кремля
      00:50, сегодня
      Вести.UA: Зеленский изучает новые украинские слова. Визит "Зе-команды" к "Дудю"
      Вєсті.UA
      21:17, 23 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Первые дипломатические шаги
      Згадати все
      20:07, 20 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КИМ ЧЕН ЫН

      Снизят ли цену на газ и кого за это благодарить: мнение эксперта

      129 Читати новину українською
      Подешевеет ли газ
      Подешевеет ли газ / naftogaz.com

      Несмотря на мировую конъюнктуру цены на газ, снизить его стоимость для украинцев вполне реально. После двух недельных "войн" между Кабмином и "Нафтогазом", последний согласился это сделать, начиная с 1 мая текущего года.

      Об этом в комментарии 24 каналу сказал член совета Реанимационного Пакета Реформ, Председатель общественного совета Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Виктор Таран

      Читайте также: "Нафтогаз" снизил цену на газ с 1 мая, – Гройсман

      Последние 10 лет МВФ требует от украинской власти установить рыночную цену на газ для населения. Соответственно, если цена на газ опустится из-за мировой конъюнктуры, а не из-за политических мотивов чиновников, МВФ не будет возражать против соответствующих действий правительства и " Нафтогаза",
      – добавил эксперт.

      По мнению Тарана, если цена на газ для населения опустится с 1 мая – это будет персональная заслуга Гройсмана и Коболева, считает эксперт.

      А попытки будущего президента заработать "политические баллы" на заслугах других могут сыграть в минус Зеленскому, поскольку все прекрасно понимают, что он не имеет никакого отношения к снижению цены на газ, отметил Таран.

      Читайте также: Будут ли платить украинцы за газ по рыночной цене

      blog_ava
      Великий пост 2019: история и правила соблюдения
      сегодня
      16938
      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Новости политики Нафтогаз Кабинет Министров Украины Тарифы на газ Газ
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Достижения и провалы Порошенко: что сделал президент для Украины за 5 лет
      сегодня , 12:40 Достижения и провалы Порошенко: что сделал президент для Украины за 5 лет
      Наталя Боднар 402
      Зовнішньополітичний курс: куди Зеленський поведе Україну?
      сегодня , 12:00 Зовнішньополітичний курс: куди Зеленський поведе Україну?
      Наталя Ромашова 2077
      Спасение Луценко: генпрокурор бежит от Порошенко?
      сегодня , 09:30 Спасение Луценко: генпрокурор бежит от Порошенко?
      Інна Жолобович 4429
      Как дать вторую жизнь старой мебели: простые лайфхаки
      23 апреля , 10:30 Как дать вторую жизнь старой мебели: простые лайфхаки
      521
      Россия и выборы в Украине: как Кремль влиял на мнение избирателей
      сегодня , 08:44 Россия и выборы в Украине: как Кремль влиял на мнение избирателей
      Вадим Лабас 3802
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Вместе с Тимошенко в больнице находится соседка из колонии
       22 апреля 2012 , 13:23 2
      Первый тест-драйв Tesla Roadster 2020 года показали на видео
       27 августа 2018 , 16:20
      В Украине вводят уголовную ответственность за вождение в состоянии опьянения
       22 ноября 2018 , 14:09
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук