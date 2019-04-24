Снизят ли цену на газ и кого за это благодарить: мнение эксперта

Несмотря на мировую конъюнктуру цены на газ, снизить его стоимость для украинцев вполне реально. После двух недельных "войн" между Кабмином и "Нафтогазом", последний согласился это сделать, начиная с 1 мая текущего года.

Об этом в комментарии 24 каналу сказал член совета Реанимационного Пакета Реформ, Председатель общественного совета Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Виктор Таран

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Последние 10 лет МВФ требует от украинской власти установить рыночную цену на газ для населения. Соответственно, если цена на газ опустится из-за мировой конъюнктуры, а не из-за политических мотивов чиновников, МВФ не будет возражать против соответствующих действий правительства и " Нафтогаза",

– добавил эксперт.

По мнению Тарана, если цена на газ для населения опустится с 1 мая – это будет персональная заслуга Гройсмана и Коболева, считает эксперт.

А попытки будущего президента заработать "политические баллы" на заслугах других могут сыграть в минус Зеленскому, поскольку все прекрасно понимают, что он не имеет никакого отношения к снижению цены на газ, отметил Таран.

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