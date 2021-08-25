Когда прибыли правоохранители, они обнаружили ее там повешенной. Однако полиция приехала вскоре после самого момента повешения, поэтому потерпевшая выжила.

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Все произошло после ссоры

На номер 102 в 18:30 позвонил мужчина, который сообщил, что его пьяная жена начала себя резать ножом. После этого она закрылась в уличном туалете и долго не открывала дверь. Это, якобы, было следствием семейной ссоры.

Когда стражи порядка прибыли, туалет был закрыт, поэтому двери выломали. Однако, женщина была подвешенной недолго, соответственно, это не привело к трагическим последствиям.

Несколько других попыток самоубийства