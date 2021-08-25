В Днепре женщина дважды пыталась покончить с собой: ее спасли полицейские
Источник:"Днепр Оперативный"
На улице Рожковой в Днепре 24 августа женщина дважды пыталась покончить с собой. Сперва она порезала руки, а потом закрылась в туалете.
Когда прибыли правоохранители, они обнаружили ее там повешенной. Однако полиция приехала вскоре после самого момента повешения, поэтому потерпевшая выжила.
Другое событие В Мукачево 19-летняя девушка спрыгнула с многоэтажки и оставила таинственную записку
Все произошло после ссоры
На номер 102 в 18:30 позвонил мужчина, который сообщил, что его пьяная жена начала себя резать ножом. После этого она закрылась в уличном туалете и долго не открывала дверь. Это, якобы, было следствием семейной ссоры.
Когда стражи порядка прибыли, туалет был закрыт, поэтому двери выломали. Однако, женщина была подвешенной недолго, соответственно, это не привело к трагическим последствиям.
Несколько других попыток самоубийства
- 4 августа в Киеве 16-летний парень вылез на крышу многоэтажки и хотел покончить с собой. Это произошло из-за семейной ссоры, которая случилась накануне. Однако правоохранителям удалось его уговорить не прыгать.
- Во Львове 3 августа 37-летний мужчина под наркотиками разгромил квартиру и хотел покончить с собой. Однако патрульные смогли угомонить потенциального самоубийцу и направили его на принудительное лечение.
- Под Днепром 13-летняя девушка наглоталась таблеток вместе со своим 16-летним возлюбленным. Однако им не удалось покончить с собой. Поэтому пара в критическом состоянии попала в реанимацию.