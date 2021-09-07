Там сообщили, что мужчина добровольно вышел из их рядов. Он накануне написал соответствующее заявление.

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Что он написал в заявлении

Однако Богдан не полностью вышел из организации. В заявлении он попросил снять его с должности руководителя региональной ячейки, а также временно приостановить членство в Союзе.



Заявление, которое написал бывший служащий / изображение сообщества "Союз ветеранов АТО"

О какой рекламе говорится

О том, что мужчина снялся в ролике бывшего нардепа и кандидата на пост главы Харькова, "Союз ветеранов АТО" сообщил еще 3 сентября.

Там это назвали "попыткой подкупа, найма и погружения АТОшников в грязь перевыборов председателя Харьковского городского совета". Тогда сразу и написали, что Николая Богдана отстранили от должности.

Читайте полный текст сообщения Харьковской областной общественной организации "Союз ветеранов АТО" 3 сентября:

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Должны сообщить о подтверждении нашей предварительной информации относительно попыток подкупа, найма и погружения АТОшников в грязь перевыборов председателя Харьковского городского совета.

К сожалению, бывший глава обособленного подразделения Холодногорского района Харькова ОО "Союз ветеранов АТО" Николай Богдан был вовлечен в предвыборную кампанию известного “ватника” Михаила Добкина.

Учитывая это, с 03.09.2021 г. он отстранен от своей должности, в ближайшее время состоится переизбрание главы Холодногорского района ОО “Союз ветеранов АТО”.

Впереди еще 2 месяца избирательной гонки…