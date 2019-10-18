Снятие неприкосновенности: как и за что будут наказывать депутатов

Наказать народного депутата, даже за уголовное преступление, проблематично. Ведь он надежно защищен неприкосновенностью. Кое-кто из избранников даже шел в Раду лишь ради получения чуть ли не всепозволяющего иммунитета.

Именно поэтому общественность настаивала на снятии неприкосновенности. И в этом направлении Верховная Рада уже сделала несколько шагов. Как будут привлекать к ответственности депутатов после принятия соответствующих законов – в материале 24 канала.

Интересный опыт

89% украинцев одобряют внесение изменений в Конституцию по отмене неприкосновенности народных депутатов, не одобряют такие изменения 7%, и лишь 4% не смогли ответить на этот вопрос. Такие данные обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС).

Что означает депутатская неприкосновенность?Депутатская неприкосновенность предусматривает особый порядок привлечения к уголовной ответственности, задержание или арест народных избранников. То есть это юридическая гарантия, которая защищает депутатов от уголовного преследования на уровне с обычными украинцами. Ее вводили с целью защиты депутатов от политических преследований, охраны независимости законодательной ветви власти. Иммунитет действует в течение срока полномочий.

Депутатская неприкосновенность есть во многих странах. В подавляющем большинстве демократий свобода от ареста для чиновников закреплена в Конституции. В то же время, в каждой стране действуют свои особенности ее получения и снятия.

Как Рада лишала депутатов неприкосновенности, смотрите здесь:

К примеру, в Грузии, Турции, Франции, Австрии неприкосновенность распространяется не только на депутата, но и на его офис и дом. В Канаде, Испании, Ирландии, Великобритании иммунитет касается только гражданских дел. Если тамошний слуга народа совершил уголовное преступление, его имеют право задерживать и привлекать к ответственности. В Молдове неприкосновенность распространяется на все правонарушения, кроме специально определенных законом.

В целом в Европе неприкосновенность касается в основном парламентариев. Однако в Бельгии неприкосновенны также есть министры, члены местных советов. В Нидерландах члены парламента не имеют такой привилегии. А в Германии иммунитет предоставляется только депутатам нижней палаты.

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Если на кандидата в депутаты уже заведено уголовное дело до получения мандата, то в Польше, Великобритании, Эстонии и Финляндии уголовное производство не останавливают. Зато в Дании, Греции, Германии, Венгрии и Чехии производство останавливается после обретения депутатского статуса, однако может быть продлено по решению парламента.

Интересно, что в Хорватии, Беларуси, Албании, Турции депутатская неприкосновенность не касается случаев совершения тяжких преступлений. В большинстве стран мира депутат теряет иммунитет при задержании во время совершения преступления.

Отказ не предвидится

Кстати, отказаться от неприкосновенности по собственному желанию фактически невозможно. Ведь иммунитет предоставляется не по желанию депутата. Именно поэтому лишать неприкосновенности дожен парламент, исходя из каждого отдельного случая. Этот принцип действует и в Украине.

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Депутатская неприкосновенность в Украине прописана в Конституции и законе "О статусе народного депутата". Отечественный слуга народа гарантированно получает депутатскую неприкосновенность на весь период осуществления своих полномочий. Без согласия парламента его не могут привлечь к уголовной ответственности, задержать или арестовать.

Верховная Рада должна дать разрешение на такие действия в отношении нардепа:

осмотр личных вещей и багажа;

осмотр транспорта, жилого или служебного помещения;

нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции

другие меры, которые по закону ограничивают права и свободы нардепа, допускаются только в случае предоставления согласия ВРУ.

Снимается неприкосновенности по запросу генпрокурора к главе парламента, после этого депутаты должны принять соответствующее решению ВРУ.

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Депутатам придется отвечать за преступления / Фото GettyImages

Упростить процедуру

Чтобы изменить эту длительную процедуру, депутаты IX созыва приняли несколько законов. Так, закон "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины" (относительно неприкосновенности народных депутатов) был принят Радой 3 сентября 2019 года. Этим документом предусмотрено исключение из статьи 80 Конституции положения, гарантирующего депутатскую неприкосновенность парламентариям, а также невозможность быть привлеченным к уголовной ответственности, задержанным или арестованным без согласия парламента.

Олег Горецкий, адвокат, управляющий партнер ЮФ "Горецкий и Партнеры", вспоминает, что 7 октября в Раде зарегистрировали законопроект №2237 о внесении изменений в Конституцию неприкосновенности депутатов. В этом законопроекте предусмотрен механизм проведения следственных действий в отношении парламентариев. Также вносятся некоторые изменения в законодательную базу страны в связи с отменой депутатского иммунитета.

Согласно законопроекту, после сообщения о факте совершения депутатом преступления генпрокурор должен внести сведения в ЕРДР и приступить к досудебному расследованию,

– отмечает Олег Горецкий.

Адвокат добавляет, что согласно изменениям в законе, для получения разрешения на проведение ряда следственных (гласных и негласных) действий, генпрокурор должен обратиться с соответствующим ходатайством в апелляционную инстанцию. Для задержания нардепа ему необходимо будет получить решение апелляционного суда.

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Также 4 октября 2019 года правительство во втором чтении приняло законопроект №1009, в котором позволило НАБУ и ГБР самостоятельно осуществлять прослушивание без разрешения суда апелляционной инстанции.

В связи с новыми изменениями, за народными депутатами остается только парламентский индемнитет, то есть они не будут нести юридическую ответственность за высказывания, парламентскую деятельность и голосования,

– разъясняет Олег Горецкий.

Гарантировано генпрокурором

Таким образом, благодаря законодательным новациям органы ВРУ убирают из всех процессов расследования возможных преступлений нардепов и привлечение их к ответственности. То есть такого, как было раньше, когда фактически генпрокурор должен прийти в Раду и на всю страну объявить о желании начать собирать факты о каком-то депутате, – не будет.



Нарушил закон – иди в тюрьму / Фото 24 канала

Согласно проекту закона №2237, генпрокурор не будет сообщать парламенту ни о чем. Таким образом, мы храним тайну следствия. На это был запрос Венецианской комиссии и замечания Конституционного суда, что необходимо заложить определенные гарантии от политических преследований,

– отмечает депутат от фракции "Слуга народа" Галина Янченко.

Такие гарантии в этом законопроекте предусмотрены и закреплены. В то же время, депутатам будет гарантироваться свобода их политической деятельности. То есть никаких преследований за политические решения не будет.

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Как убеждает Янченко, еще один предохранитель, который был заложен, – предоставление генпрокурором согласования на следственные действия, внесение уголовного производства в Единый реестр досудебных расследований и тому подобное. Фактически основным предохранителем будет генпрокурор и его участие в расследованиях преступлений против нардепов.