Снос скандальной надстройки в Киеве: вид исторического здания в фото и видео

Скандальную надстройку на здании на улице Софиевской в Киеве начали демонтировать. "Скворечник" в центре столицы очень возмутил киевлян. Процесс осложнялся полным игнорированием всех предписаний владельца квартиры, который решил расширить апартаменты на крышу, нарушив фасад здания 1952 года.

Начальник управления гражданской защиты КГГА Роман Ткачук пояснил, что владелец "скворечника" никоим образом не идет на сотрудничество с властью города, а потому спасателям пришлось заходить на место выполнения работ через крышу. Также добавил: "Сейчас спасатели выполняют работу по разборке этого бетона, этот бетон еще скреплен арматурой, и затем будут демонтировать эти конструкции".

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Для сноса так называемого "скворечника" привлекли 20 строителей. А для безопасности прохожих периметр охраняет полиция. Угрожающую надстройку сводили под согласное молчание еще с сентября.



Скандальная надстройка в центре Киева



Владелица "скворечника" хочет продолжать строительство​

По словам Романа Ткачука, утром к спасателям приходили адвокаты горе-владельца "скворечника", мол, у них есть документы на такое расширение квартиры. Владелица говорит то же и даже планирует расширять строительство. Местная же власть называет надстройку незаконной.

Все, что говорит владелица, пусть показывает документы. Все это пойдет в суд, потому что владелица еще будет компенсировать те убытки, которые нанесла городу и государству. Это беспредел, беззаконием должна заниматься полиция,

– сказал советник главы КГГА Максим Бахмутов.

Полиция Шевченковского района уже открыла производство и разыскивает владельцев резонансной надстройки.

"По статье 356 – это самоуправство. Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест на срок до 3 месяцев", – пояснила пресс-секретарь полиции Шевченковского района Киева Анна Зубарева.



Полиция разыскивает владельцев "скворечника"



С троители начали снос надстройки

Эксперт по строительству рассказал, что теоретически такая надстройка возможна и может быть безопасной. Мол, в центре столицы хватает зданий с дополнительными этажами, которые возвели не так давно. Впрочем, к такой реконструкции стоит готовиться очень тщательно.

Необходимо сделать обследование и участка, и самого строительства. Проектировщик должен разработать проект, где учитывает все нагрузки конструктивные на здание,

– отметила исполнительный директор ООО "Стройпроектэкспертиза" Елена Орехова.

Киевская администрация уже запретила проведение строительных работ на улице Софиевской, ведь дом расположен на территории памятника градостроительства местного значения.