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      Снова формула Штайнмайера: в ОБСЕ рассказали о деталях переговоров в рамках ТКГ

      - Читати новину українською
      Гайді Грау / РИА Новости

      На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, 22 апреля, обсуждали имплементацию формулы Штайнмайера. Также там поднимали вопросы, связанные с особым статусом отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

      Соответствующее заявление сделала спецпредставниця председателя ОБСЕ в контактной группе Хайди Грау, сообщает пресс-служба организации.

      Актуально Создание группы для восстановления контроля над границей: о чем договорились на заседании ТКГ

      По ее словам, в центре внимания рабочей группы по безопасности продолжались дискуссии по определению дополнительных участков разведения войск на Донбассе.

      Грау призвала предоставить возможность пересечения линии соприкосновения гражданскому населению исходя из гуманитарных соображений.

      Обратите внимание! Украина во время переговоров ТКГ очередной раз категорически отрицала возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

      О чем еще представители ТКГ говорили во время переговоров

      • подготовка возможного следующего этапа обмена пленными по формуле "всех на всех",
      • вопрос водоснабжения через линию разграничения на территорию оккупированного Донбасса,
      • разминирование территорий,
      • одновременное открытие двух дополнительных КПВВ на линии соприкосновения в Луганской области.

      Что известно о вчерашнем заседании ТКГ и его результатах

      • Трехсторонняя контактная группа 22 апреля провела очередную встречу в режиме видеоконференции.
      • Одним из главных решений стало создание рабочей группы для восстановления контроля над государственной границей. Это инициатива Украины. Возможность создания таких групп предусмотрена пунктом 13 Комплекса мер по выполнению минских соглашений.
      • Украинская сторона также настаивала, чтобы новые участки разведение войск отвечали запросам гуманитарного характера и создавали очаги безопасности для местных жителей.

      Что нужно знать о формуле Штайнмайера?

      Это формула, которую предложил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, благодаря этому документу удастся достичь мира на Востоке Украины.

      Она предусматривает:

      • Верховная Рада должна принять новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
      • Закон вступает в силу в день голосования на досрочных местных выборах на оккупированных территориях, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли в соответствии с их и международными стандартами.
      • По словам украинского президента Владимира Зеленского, выборы могут состояться при условии, если российские войска будут выведены с украинской территории. А захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В противном случае выборов на оккупированном Донбассе не будет.

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Оккупированные территории Формула Штайнмайера Война на Донбассе ОБСЕ Минские договоренности
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