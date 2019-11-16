15:29
16 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА АННА СКОРОХОД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин планирует побег. Скандальная форма российских футболистов
      Вєсті Кремля
      21:14, 15 ноября
      Вести.UA: Дубинский заменит Ляшко в Раде. Шуфрич переписывает историю
      Вєсті.UA
      20:50, 15 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА АННА СКОРОХОД

      Снова начал ходить: мотивирующая история украинского защитника

      25 Читати новину українською

      Настоящее чудо в клинике под Киевом. Врачи на ноги поставили бойца, которому пророчили быть пожизненно прикованным к инвалидной коляске. Сила воли военного и усилия врачей сделали, казалось бы, невозможное. Он снова пошел, хоть и не без помощи специальной конструкции.

      Сергей Салий из-за тяжелого огнестрельного ранения был прикован к постели, позже пересел в инвалидную коляску и сейчас заново учится ходить.

      Читайте также: Жителя Донецка боевики приговорили к 17 годам за сотрудничество с Украиной: ужасная история

      Летом 2015 года возле Счастья снайпер попал в его позвоночник, пуля поразила спинной мозг. Тогда приговор врачей шокировал – не будет ходить никогда. Но годы реабилитации и он снова шагает по коридорам. Для того, чтобы заработали суставы, занимается по 6 часов ежедневно.

      війна на донбасі сергій салій
      Сергей Салий

      Сейчас же выполняет необходимые движения сам. Чтобы Сергей снова мог ходить нейрохирург Александр Кулик разработал для него специальную конструкцию – экзоскелет.

      Я уже и на улицу выхожу, и по больнице хожу, лучше вижу своего собеседника и вообще, когда находишься в вертикальном положении, то чувствуешь себя человеком,
      – сказал участник боевых действий в зоне ООС Сергей Салий.

      Благотворительный проект для бойцов в частной клинике действует уже 5 лет. За это время здесь бесплатно пролечили более 260 раненых. Но, чтобы пациент с такой травмой встал с коляски – впервые в Украине.

      "У Салия полностью все сохранено, а ребята, которые приезжали к нам на повторный осмотр по три года сидят в коляске. У них ограниченный объем конечностей, контрактуры, остеопороз и мочекаменная болезнь", – отметил директор центра "Нодус", нейрохирург Александр Кулик.

      Уже через несколько месяцев Сергей Салий завершит курс реабилитации длительностью в три года. А пока оттачивает движения в экзоскелете, который модернизируют каждый раз, когда утраченные функции восстанавливаются еще больше.

      Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      сегодня
      3921
      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Новости Киева Новости Здоровье Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Хто проплатив американських лобістів Порошенка: неочікувані деталі
      сегодня , 15:00 Хто проплатив американських лобістів Порошенка: неочікувані деталі
      Сергій Лещенко 74
      Какие штрафы за перевозку детей без автокресел действуют в мире: инфографика
      сегодня , 14:50 Какие штрафы за перевозку детей без автокресел действуют в мире: инфографика
      Анастасія Зазуляк 559
      Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      сегодня , 13:22 Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      Наталя Боднар 3921
      18-летняя чемпионка Украины по боксу Амина Булах трагически погибла, попав под поезд
      сегодня , 13:05 18-летняя чемпионка Украины по боксу Амина Булах трагически погибла, попав под поезд
      Вісент Луїс 1811
      День работников радио и ТВ: подборка самых эпичных курьезов в прямом эфире
      сегодня , 13:01 День работников радио и ТВ: подборка самых эпичных курьезов в прямом эфире
      Юліана Вінтюк 1525
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук