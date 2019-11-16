Снова начал ходить: мотивирующая история украинского защитника

Настоящее чудо в клинике под Киевом. Врачи на ноги поставили бойца, которому пророчили быть пожизненно прикованным к инвалидной коляске. Сила воли военного и усилия врачей сделали, казалось бы, невозможное. Он снова пошел, хоть и не без помощи специальной конструкции.

Сергей Салий из-за тяжелого огнестрельного ранения был прикован к постели, позже пересел в инвалидную коляску и сейчас заново учится ходить.

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Летом 2015 года возле Счастья снайпер попал в его позвоночник, пуля поразила спинной мозг. Тогда приговор врачей шокировал – не будет ходить никогда. Но годы реабилитации и он снова шагает по коридорам. Для того, чтобы заработали суставы, занимается по 6 часов ежедневно.



Сергей Салий

Сейчас же выполняет необходимые движения сам. Чтобы Сергей снова мог ходить нейрохирург Александр Кулик разработал для него специальную конструкцию – экзоскелет.

Я уже и на улицу выхожу, и по больнице хожу, лучше вижу своего собеседника и вообще, когда находишься в вертикальном положении, то чувствуешь себя человеком,

– сказал участник боевых действий в зоне ООС Сергей Салий.

Благотворительный проект для бойцов в частной клинике действует уже 5 лет. За это время здесь бесплатно пролечили более 260 раненых. Но, чтобы пациент с такой травмой встал с коляски – впервые в Украине.

"У Салия полностью все сохранено, а ребята, которые приезжали к нам на повторный осмотр по три года сидят в коляске. У них ограниченный объем конечностей, контрактуры, остеопороз и мочекаменная болезнь", – отметил директор центра "Нодус", нейрохирург Александр Кулик.

Уже через несколько месяцев Сергей Салий завершит курс реабилитации длительностью в три года. А пока оттачивает движения в экзоскелете, который модернизируют каждый раз, когда утраченные функции восстанавливаются еще больше.