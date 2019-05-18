Снова пришлось покинуть Крым: история нескольких поколений крымских татар в одной семьи

Сегодня в Украине и ряде государств мира отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Журналисты 24 канала подготовили рассказ о трагической истории нескольких поколений в одной семье.

Супруги Бекировы - переселенцы. Их родных в далеком 1944 депортировали сначала на Урал, а потом в Узбекистан.

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В родной Крым они смогли вернуться аж через 40 лет. Но после аннексии, не раздумывая, сели в поезд до Львова. Чтобы снова начать новую жизнь.

Диляра Бекирова



Диляра Бекирова

"У нее было три мальчика. Самому маленькому было 40 дней... И вот этого маленького мальчика объявили врагом народа", – рассказала о своей бабушке, которую отправили на Урал вместе с детьми, Диляра Бекирова.

Дорогой изгнания один ребенок даже умер. А дальше – десятки лет жизни на чужбине. В 2001 году потомкам удалось вернуться домой.

Этот Коран является связью нашего поколения. Это история депортации. Этот Коран прошел депортацию 1944 года, он прошел Урал, Узбекистан, Таджикистан, он почувствовал возвращение в Крым,

– вспоминает Диляра, показывая семейную реликвию.

Бабушка женщины молилась на этом Коране за возвращение в Крым ежедневно, однако так этого и не дождалась.



Коран

Амет Делявер Огли Бекир



Амет Делявер Огли Бекир

Мечта отца Амета – вернуться в Бахчисарай и посадить там дерево инжира – осуществилась. Но дома он прожил только два года.

Хвала Всевышнему, что я своего отца похоронил в родной земле, и Хвала Всевышнему, что он не видел ту холодную весну 2014 года. Я не знаю, как бы он это пережил снова,

– сказал крымский татарин Амет Делявер Бекир Оглы.

Амет Бекиров родился в Узбекистане. Рассказал, что его отца депортировали в 1944 году. Ему тогда было 5 лет. Сегодня семья Амета снова вынужденно покинула Крым.

"В 2014 году, когда моей дочери было 5 лет... Поэтому я и говорю о дежавю истории", – подчеркнул Амет Делявер Бекир Оглы.

Мечта вернуться домой

18 мая – день начала депортации, которую Украина признала геноцидом крымскотатарского народа. В тот день читают молитву – дуа за тех, кто не вернулся домой. А также проводят для детей уроки памяти.

Очень важно, чтобы они не забывали о 18 мая 1944 года и сейчас. Почему? Потому что сейчас дежавю истории, снова с 2014 года нас бросает в этот водоворот исторических событий,

- отметил Амет Делявер оглы Бекир.



Молитва – дуа – за тех, кто не вернулся домой

Сейчас семья Амета и Диляры с детьми живут во Львове. Сегодня у них одна общая мечта – вернуться домой и взойти на самую высокую крымскую гору.

Мы с Дилярой будем сидеть. Камилка будет играть на кимане, на скрипке. А мы будем сидеть и смотреть на наш Кара Дениз (Черное море), Черное море. Я, конечно, буду плакать, а Камилка будет играть эту нашу старинную мелодию,

– поделился своими мечтами Амет Делявер Бекир Оглы.



Семья Бекировых

Что известно о депортации крымских татар?

Сталин своей подписью начал так называемую этническую чистку. Агенты НКВД собирали крымских татар под дулами автоматов за якобы сотрудничество с нацистской Германией во время Второй мировой войны.

Однако настоящая неофициальная причина – амбициозные планы Сталина. Он хотел захватить часть Турции, установить контроль над черноморскими проливами. Так он готовился и зачищал будущий плацдарм. Сталин избавлялся от "потенциальных предателей". Тех, кто скрывались от выселения, объявляли в розыск. За неповиновение сталинской воле арестовали 6 тысяч крымских татар.

На сборы военные НКВД давали 15 минут всей семье. Впоследствии свозили на железную дорогу. 70 эшелонов по 50 вагонов каждый, заполненные крымскими татарами отправили за тысячи километров. Люди страдали от жары, жажды и голода. За несколько недель дороги их почти не кормили. Пили из луж во время коротких остановок. Болели из-за брюшного тифа и дизентерии.



Как происходила депортация крымских татар

Многие крымские татары погибли в пути. По данным "советов" – 191 человек. На самом деле – мертвых не считали. Хоронить не позволяли, просто выбрасывали из поезда. Операция "депортация" длилась два с половиной дня. Все имущество, которое осталось в Крыму, – государство забрало себе.

По официальным данным, в Сибирь и Среднюю Азию вывезли более 200 тысяч крымских татар, почти все этническое население полуострова. Сами они насчитали: людей вывезли вдвое больше. Преимущественно: женщины, дети и пожилые люди, ведь мужчины были на фронте. От нечеловеческих условий перевозки, а также в первые годы после депортации погибла почти половина из них.

Смотрите видео о депортации крымских татар: