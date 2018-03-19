Снова секс-скандал:75-летнего президента киноакадемии США обвинили в сексуальных домогательствах

Президент киноакадемии США Джон Бейли находится под следствием после нескольких обвинений в сексуальных домогательствах.

Сейчас началось расследование дела, и если факты домогательств подтвердятся, то Бейли будет устранен с должности. Расследование проходят в закрытом режиме. Кого и как добивался 75-летний Бейли – киноакадемия пообещала озвучить после окончательного завершения расследования, сообщает Hollywood Reporter.

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Академия сообщила, что получила жалобы на Бейли от трех женщин, и распространила заявление, где указала, что "рассмотрит любые жалобы в конфиденциальном порядке, чтобы защитить все стороны". Академия также предупредила, что новых заявлений до окончания расследования не будет.

Комментировать ситуацию наотрез отказывается и сам фигурант секс-скандала.

Напомним, что в октябре прошлого года академия лишила членства в коллегии судей премии "Оскар" продюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Он стал вторым, кого исключили из академии за всю 90-летнюю историю существования кинопремии.