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Снова утечка данных из Facebook: обнародована информация "интимного характера", – СМИ

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Снова скандал с утечкой данных из Facebook
Снова скандал с утечкой данных из Facebook / Фото из свободных источников

Корпорацию Facebook снова обвинили в масштабной утечке данных пользователей. При чем в открытом доступе оказалась информация "интимного характера".

Об этом сказано в расследовании New Scientist.

Журналисты убеждают, в течение четырех лет личные данные 3 миллионов пользователей Facebook были в открытом доступе.

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Речь идет о данных, которые собрало приложение myPersonality, созданное работниками Кембриджского университета. Над приложением работали представители Центра психометрии Кембриджского университета Михаил Косински и Дэвид Стиллвелл. Также на начальном этапе к проекту был привлечен Александр Коган, известный по истории по утечке данных пользователей Facebook в компанию Cambridge Analytica.

Журналисты отмечают, что информация была деликатного характера.

"Данные миллионов пользователей Facebook, которые использовало популярное приложение о личности (myPersonality), в частности ответы на опросы интимного характера, оставили в открытом доступе в интернете", – пишут СМИ.

Эта информация была анонимной, однако пользователей можно легко идентифицировать, сопоставив несколько параметров.

Вся собранная приложением информация была выложена на сайте фактически в открытом доступе. Чтобы получить доступ к ней было достаточно лишь зарегистрироваться как соавтор проекта. Это сделало более 280 человек из почти 150 учреждений.

Напомним, в марте стало известно об утечке данных из частных профилей в Facebook. Жертвами стали около 50 миллионов страниц. Доступ к этим данным получила частная компания по анализу данных Cambridge Analytica (CA).

Это стало возможным благодаря приложению thisismydigitallife, которое в 2014 году создал Александр Коган, профессор Кембриджского университета Великобритании. Приложение предлагало сотням тысяч юзеров пройти психологический тест. Кроме результатов тестирования, пользователи также позволяли обрабатывать данные о своих друзьях из соцсети. Так были собраны сведения из около 50 миллионов профилей. Эту информацию у Когана и выкупила Cambridge Analytica, которая работала над президентской кампанией Дональда Трампа во время выборов в 2016 году.

Теги: Техно Интернет Скандал Facebook
Источник: 24 Канал
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