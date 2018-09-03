Снова вместе: Ани Лорак проводит время с мужем после скандала с его изменой – фото

Украинская певица Ани Лорак, которая часто гастролирует в стране-агрессора, недавно попала в громкий скандал. Ее мужа Мурата Налчаджиоглу поймали на измене в одном из киевских клубов. Певица официально не комментировала это длительное время, однако сегодня, 3 сентября, пара впервые появилась на публике вместе.

Совместное фото с женой Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу опубликовал на своей странице в Instagram.

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Налчаджиоглу с певицей Ани Лорак 3 сентября отвели их общую дочь в школу.

"Первый день школы. Спасибо, Боже, что я могу видеть этот день в своей жизни. Боже, благослови мою семью и всех детей в мире", – написал мужчина.

После чего Мурат попросил прощения за его ошибки.

Боже, прости меня за все мои ошибки и дай мне силы. Никогда не сдаваться,

– заявил он.

Допис, поширений Murat Nalcacioglu (@muratnalca) 3 Вер 2018 р. о 3:37 PDT



Мурат Налчаджиоглу с дочерью / Instagram

Напомним, что мужа Ани Лорак Мурата заметили в Киеве в караоке-клубе с брюнеткой. В заведении бизнесмен не скрывал романтических отношений с незнакомкой: он нежно поглаживал спутницу по бедру и обнимал ее за талию. Впоследствии СМИ узнали, что Мурат был в компании Яны Беляевой. И девушка во время конкурса "Мисс Украина Вселенная" дала странный комментарий журналистам, заверив, что состоит только в дружеских отношениях с Муратом.



Кроме этого, измену мужа Ани Лорак решил прокомментировать ее отец Мирослав Куек. Мужчина признался, что самого видео не видел, однако считает, что СМИ драматизируют, а в семье его дочери "все нормально". Эту мысль подтвердили инсайдеры, которые добавили, что после резонансных новостей супруги живут в одном доме. В то же время после инцидента Ани Лорак опубликовала фото, на котором видно, что она уже не носит обручальное кольцо.