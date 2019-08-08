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      Снова взрыв и пожар на полигоне в России: есть жертвы, возможна утечка радиации

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      Взрыв в России сегодня из-за утечки радиации – 15 пострадавших
      В России произошла новая чрезвычайная ситуация / Иллюстративное фото (pixabay)

      На военном полигоне вблизи поселка Нёнокса в Архангельской области России произошел пожар во время испытания ракетного двигателя. В результате этого происшествия погибли 2 человека, по меньшей мере 15 получили ранения. Из них 5 – в критическом состоянии. В соседнем городе, тоже под Архангельском, сработали датчики радиационного фона – говорится о его рост втрое.

      Сообщение о чрезвычайной ситуации в Архангельской области России обнародовал телеграмм-канал Mash. Говорилось о том, что экстренные службы проверяют информацию о взрыве и пожаре в военной части, где испытывают двигатели и ракеты для атомных подводных лодок.

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      Очевидцы говорят, что инцидент случился в населенном пункте Нёнокса – возле него расположен ракетный полигон. Экстренные службы РФ подтвердили превышение радиационного уровня в Нёнокса втрое. Датчики радиационного фона сработали в соседнем Северодвинске.

      Предварительно говорят о 15 пострадавших из-за взрыва в воинской части.

      Трех военных, пострадавших при взрыве на военной базе, доставили в Архангельск в крайне тяжелом состоянии.

      Часть служащих с различными травмами конечностей уже привезли в больницу. Еще 5 отправят в Архангельскую областную клиническую больницу в ближайшее время – для их транспортировки используют санавиацию.

      Кем были двое погибших? Это – военнослужащий и представитель компании, разрабатывавшей установку, которую испытывали.

      Смотрите видео о взрыве и пожаре на полигоне в России:

      О причине ЧП пока ничего не известно. Российский "Интерфакс" пишет со ссылкой на свои источники, что на полигоне могли быть взрывы боеприпасов из-за нарушения техники безопасности.

      Минобороны России прокомментировало ситуацию: говорят, что взрыв и пожар на полигоне в Архангельской области действительно были – во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. Впрочем, информацию о выбросах радиации в министерстве опровергли. В свою очередь, в Северодвинске, где датчики среагировали на превышение радиационного фона, после этого поспешили заявить, что ситуация уже нормализовалась.

      Что это за полигон в Нёнокса?Речь идет о центральном ракетном полигоне ВМФ "Нёнокса", созданном в 1954 году. Его назначение: испытания межконтинентальных баллистических ракет и крылатых и зенитных ракетных комплексов морского базирования. Там тестируют практически все ракеты, которыми вооружены боевые корабли военно-морского флота России. Рядом с полигоном есть военный городок – Сопка (административно входит в городского округа Северодвинска). Это режимная зона, чтобы попасть туда нужен особый пропуск.

      В декабре 2015 года на ракетном полигоне Нёнокса произошла чрезвычайная ситуация: во время испытаний часть ракеты отделилась и упала на жилой дом. Жертв, говорят россияне, не было.

      6 августа в России под Ачинском в Красноярском крае гремели взрывы снарядов на складах с боеприпасами – подробнее в материале 24 канала.

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      Теги: Новости России Постраждалі Взрыв Пожар Чрезвычайное происшествие
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