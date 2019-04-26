Со дня выборов полиция Харькова получает от 7 до 14 сообщений о минировании каждые сутки

Начиная с 21 апреля, дня голосования во втором туре президентских выборов в Украине, в полицию Харькова ежесуточно поступает от 7 до 14 сообщений о минировании различных объектов. Ни одно из них не подтвердилось. В пятницу, 26 апреля, таких сообщений уже 6. Взрывотехники проверяют наличие опасности на местах, полиция эвакуирует людей.

Отдел коммуникаций Нацполиции в Харьковской области проинформировал, что правоохранители получили сообщение о минировании пяти отелей в городе. Мол, там заложена взрывчатка.

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Звонили в полицию по этому поводу в пятницу, 26 апреля, в 9:40. В частности, говорится об опасности взрыва в отелях:

• Асотел

• AN-2

• Губерния

• Сафари

• Овис

Сообщение о минировании гимназии номер 83 поступило в 11:04.

Напомним, 21 апреля в Харькове проверяли минирование аэропорта, отеля и двух торговых центров – подробно об этом читайте в материале 24 канала

По указанным адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп полиции и специалисты взрывотехнического управления. Граждан эвакуируют, помещения и прилегающую территорию тщательно осматривают.

Как в Украине наказывают за ложные сообщения о минировании? Полиция проверяет информацию о минировании гостиниц. И если эти сообщения оказываются ложными, нарушителю грозит штраф от 850 до 1700 гривен. Либо арест до шести месяцев, либо ограничение свободы до трех лет.

В этот же день, 26 апреля, сообщение о минировании получила полиция Киева. Правоохранители проверили здания железнодорожных вокзалов, автовокзала, аэропорта, здания Кабмина и Верховной Рады – и не обнаружили там взрывоопасных предметов.