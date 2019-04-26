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      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН

      Со дня выборов полиция Харькова получает от 7 до 14 сообщений о минировании каждые сутки

      21 Читати новину українською
      Волна "минирований" в Харькове
      Волна "минирований" в Харькове / Нацполиция

      Начиная с 21 апреля, дня голосования во втором туре президентских выборов в Украине, в полицию Харькова ежесуточно поступает от 7 до 14 сообщений о минировании различных объектов. Ни одно из них не подтвердилось. В пятницу, 26 апреля, таких сообщений уже 6. Взрывотехники проверяют наличие опасности на местах, полиция эвакуирует людей.

      Отдел коммуникаций Нацполиции в Харьковской области проинформировал, что правоохранители получили сообщение о минировании пяти отелей в городе. Мол, там заложена взрывчатка.

      Читайте также: Из аэропорта Жуляны эвакуировали сотни людей: фото

      Звонили в полицию по этому поводу в пятницу, 26 апреля, в 9:40. В частности, говорится об опасности взрыва в отелях:

      • Асотел
      • AN-2
      • Губерния
      • Сафари
      • Овис

      Сообщение о минировании гимназии номер 83 поступило в 11:04.

      Напомним, 21 апреля в Харькове проверяли минирование аэропорта, отеля и двух торговых центров – подробно об этом читайте в материале 24 канала

      По указанным адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп полиции и специалисты взрывотехнического управления. Граждан эвакуируют, помещения и прилегающую территорию тщательно осматривают.

      Как в Украине наказывают за ложные сообщения о минировании? Полиция проверяет информацию о минировании гостиниц. И если эти сообщения оказываются ложными, нарушителю грозит штраф от 850 до 1700 гривен. Либо арест до шести месяцев, либо ограничение свободы до трех лет.

      В этот же день, 26 апреля, сообщение о минировании получила полиция Киева. Правоохранители проверили здания железнодорожных вокзалов, автовокзала, аэропорта, здания Кабмина и Верховной Рады – и не обнаружили там взрывоопасных предметов.

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      Теги: Новости Украины Фейковые заминирования Чрезвычайное происшествие Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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