Со мной произошло невероятное, – Монатик похвастался знакомством с легендой мировой моды
Украинский певец Монатик рассказал поклонникам, что ему удалось воплотить еще одну мечту – он случайно познакомился с легендарным дизайнером Карлом Лагерфельдом.
По словам артиста, произошло это в одном из газетных киосков Сен-Тропе. Монатик в очередной раз посетил Францию в перерыве между активными гастролями и съемками проекта "Танцы со звездами 2018", где артист является одним из звездных судей.
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Познавая Сен-Тропе, со мной произошло невероятное. Правда... Мне удалось встретить живую легенду – Карла Лагерфельда. Просто шел в газетный киоск покупать свежую прессу... Ну как просто, с охраной и шлейфом поклонников, но все же... До сих пор поверить не могу,
– взволнованно написал Монатик.
Певец решился подойти к легендарному дизайнеру и креативному директору фэшн-дома Chanel Карлу Лагерфельду, чьи показы вдохновляют миллионы людей.
"В отличие от встречи с Фарреллом Уильямсом в одном из шанхайских магазинов, во время которой я просто проглотил язык и так и не набрался смелости подойти, в этот раз, сделав выводы, схватил первый лучший журнал "Numero", медленно выдохнул тревогу и подошел, от души поблагодарил за творчество и попросил автограф! Он улыбнулся, выбрал страницу с рекламой Chanel и подарил потрясающее впечатление. У меня есть автограф Карла Лагерфельда!" – добавил Монатик, разместив фото с подписью дизайнера.