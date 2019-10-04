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      Со следующего года русскоязычные школы перейдут на украинский язык, – Новосад

      128 Читати новину українською
      Анна Новосад
      Анна Новосад / kmu

      Начиная с сентября 2020 все русскоязычные школы в Украине переведут на преподавание на украинском языке. Школы национальных меньшинств также перейдет на украинском, но 2023 года.

      Министерка образования и науки Анна Новосад рассказала о таких планах МОН в эфире телеканала "Прямой".

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      Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 такие школы переходят на украинский язык обучения. Школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского Союза – с сентября 2023 года. Собственно и тех, и тех мы должны к этому переходу подготовить. Однако в этих школах, которые в основном будут учиться на украинском языке все равно будет сохраняться возможность изучать свой предмет – родной язык родным языком,
      – рассказала Новосад.

      Стоит отметить, что сейчас в Минобразования нет стратегии относительно языкового вопроса на оккупированных территориях Донбасса. Новосад также подчеркнула, что правительство преимущественно нацелен на решение в первую очередь гуманитарных вопросов.

      Ранее Министерка образования отметила, что собирается продолжить реформу системы образования, начатую предшественниками, а среди ее приоритетов – дошкольное обучение и адаптация к миру, быстро меняется.

      Новосад о переходе росийськомовнтх школ на украинском:

       

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости политики Министерство образования и науки Украины Украина – Россия Новости России языковый вопрос Образование Ганна Новосад Новости Украины
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