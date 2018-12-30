Со следующего года украинцы смогут давать согласие на донорство после смерти

С 1 января 2019 года каждый совершеннолетний украинец будет иметь возможность письменно подтвердить, что желает или же наоборот, отказывается быть донором после смерти. Кроме того, граждане смогут определить ответственное за это решение лицо.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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Порядок предоставления согласия на донорство приняли на заседании Кабинета министров 27 декабря. Порядок утверждает письменные формы для украинцев, которые хотят или же нет после своей смерти быть донорами. Эти формы будут вноситься в Единую государственную информационную систему трансплантации.

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В частности, речь идет о:

письменном согласим на донорство после смерти;

письменном несогласии на донорство после смерти;

заявлении о назначении уполномоченного представителя, который будет принимать решение о донорство в случае смерти человека (должно быть заверено подписью уполномоченного представителя);

заявлении об отзыве уполномоченного представителя;

заявлении о несогласии быть уполномоченным представителем;

заявлении о согласии на прижизненное донорство;

заявлении об отзыве согласия на прижизненное донорство.

Количество заявлений, которые может подать гражданин, является неограниченным. После подачи нового, предыдущее заявление будет аннулироваться. То есть в течение жизни человек может менять свое мнение.

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