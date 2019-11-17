Со спиртом не меньше проблем, чем с землей, но правительство обещает сделать отрасль прозрачной

Государство хочет демонополизировать спиртовую отрасль. Но ситуация там едва ли не более сложная, чем с земельной реформой. Несмотря на это в правительстве обещают решить все проблемы.

Такую позицию высказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, пишет "Прямой".

Напомним, 15 ноября Рада поддержала законопроект о демонополизации спиртовой отрасли

Государственная монополия – это всегда сложно

Министр отметил, что в спиртовой отрасли "очень сложная ситуация – как и с землей".

Проблему Укрспирта или спиртовой отрасли много лет, даже десятилетий, не решали. Сделать эту отрасль прозрачной, демонополизированной, запустить там конкуренцию – это сложно. Так же сложно, как и с рынком земли. Будут атаки. Но, думаю, вопрос Укрспирта решим,

– заявил Милованов.

И добавил, что в текущей ситуации "нужно думать не о том, кто прав или не прав, а о том, как мы все вместе можем создать больше рабочих мест".



Министр Милованов считает, что проблемы спиртовой отрасли удастся решить / Фото Укринформ

Почему спиртовая отрасль нуждается в реформировании?

Ранее президент Зеленский заявлял, что более половины производства государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирта" – в тени. Именно поэтому правительство озвучило намерение осуществить аудит спиртовых заводов Украины еще до декабря 2019 года.

Тот же Тимофей Милованов отмечал: Государственное предприятие "Укрспирт" надо приватизировать, и это будет сделано.

Заметим, что принятый в 1 чтении 15 ноября Верховная Рада законопроект предусматривает:

– отмену государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года;

– любой сможет работать в спиртовой отрасли при условии получения соответствующей лицензии;

– либерализация экспорта спирта из Украины.

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