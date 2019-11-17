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      Со спиртом не меньше проблем, чем с землей, но правительство обещает сделать отрасль прозрачной

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      Правительство считает, что Укрспирт нужно приватизировать / Иллюстративное фото (pixabay)

      Государство хочет демонополизировать спиртовую отрасль. Но ситуация там едва ли не более сложная, чем с земельной реформой. Несмотря на это в правительстве обещают решить все проблемы.

      Такую позицию высказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, пишет "Прямой".

      Напомним, 15 ноября Рада поддержала законопроект о демонополизации спиртовой отрасли

      Государственная монополия – это всегда сложно

      Министр отметил, что в спиртовой отрасли "очень сложная ситуация – как и с землей".

      Проблему Укрспирта или спиртовой отрасли много лет, даже десятилетий, не решали. Сделать эту отрасль прозрачной, демонополизированной, запустить там конкуренцию – это сложно. Так же сложно, как и с рынком земли. Будут атаки. Но, думаю, вопрос Укрспирта решим,
      – заявил Милованов.

      И добавил, что в текущей ситуации "нужно думать не о том, кто прав или не прав, а о том, как мы все вместе можем создать больше рабочих мест".

      Милованов
      Министр Милованов считает, что проблемы спиртовой отрасли удастся решить / Фото Укринформ

      Почему спиртовая отрасль нуждается в реформировании?

      Ранее президент Зеленский заявлял, что более половины производства государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирта" – в тени. Именно поэтому правительство озвучило намерение осуществить аудит спиртовых заводов Украины еще до декабря 2019 года.

      Тот же Тимофей Милованов отмечал: Государственное предприятие "Укрспирт" надо приватизировать, и это будет сделано.

      Заметим, что принятый в 1 чтении 15 ноября Верховная Рада законопроект предусматривает:

      – отмену государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года;
      – любой сможет работать в спиртовой отрасли при условии получения соответствующей лицензии;
      – либерализация экспорта спирта из Украины.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Алкогольный рынок Алкоголь Укрспирт Кабинет Министров Украины Реформы Тимофей Милованов
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