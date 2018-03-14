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Со времен Даниила Галицкого и поныне: завод в Дрогобыче работает уже более 760 лет

Сделано в Украине 23:40, 14 марта 19 Читати новину українською

Дрогобычский солеварный завод – старейшее предприятие Украины, которое и до сих пор работает. Король Даниил Галицкий еще не успел основать город Львов, как в 80 километрах от него в городке Дрогобыч уже добывали соль в промышленных масштабах.

В это сложно поверить, но вот это предприятие работает с 1250 года, то есть уже более 760 лет. Это официально – в соответствии с записью в паспорте завода. Однако первые упоминания находят еще в патериках Киево-Печерской лавре, а это и вообще 1097 год. Что и говорить, но солеварню даже изображали на иконах.

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Такое долголетие - это первая странность. Вторая - сам способ добывания соли. Обычно, как это происходит? В местах залегания строят шахты, запускают тяжелую технику, вырезают пласты каменной соли, измельчают и фасуют ее. Так, к примеру, делают в Артемовске и Славянске.
Другой способ – выпаривание на солнце морской воды. Или же добычи со дна соляных озер. В Дрогобыче же совсем другая технология. Здесь соль выпаривают из соленых подземных вод.

Под городом протекает подземная река, которая размывает породы находящейся там каменной соли – так образуется соленая вода, то есть рапа. Здесь вырывают шахту размером 2 на 3 метра и глубиной 50 метров, проводят насосы и выкачивают эту воду. На вкус она солонее, чем в океане, что и не удивительно. Ведь в одном литре аж 300 граммов соли.


Дрогобычский солеварный завод сегодня

А дальше все как в старые добрые времена. Это и есть третья уникальность – технология добывания соли здесь не меняется еще с XIII века. Естественный рассол переливают в чаны, где его нагревают до температуры 106 градусов, от чего соль оседает на дно. Оттуда ее сгребают вручную специальным скребком и отправляют высушить последние капли влаги. Уже впоследствии сухую мелкую соль грузят на фасовочный контейнер. Только представьте: в советские времена ежедневно добывали по 20 тонн соли. Теперь – всего 400 килограммов.

Несмотря на свою уникальность не то что на уровне Украины, но и всей Европы, солеварня находится в критическом состоянии. Последний раз ремонт проводили в 1924 году, много помещений пустует, чаны нагревают дровами, а о состоянии крыши и стен вы и сами можете судить. Существует подобный пример в США, здесь также выпаривают соль из подземной рапы, правда, такой исторической ценности это предприятие не имеет. Но это не мешает местным ресторанам раскупать их соль и гордо использовать локальный продукт.

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Нечто подобное есть и в Дрогобыче. Свою соль жители раскупают, хоть она и вдвое дороже, скажем, Артемовска. В местных кафе предлагают соленый кофе. Остается надеяться, что предприятие, которое пережило польских королей, австрийских императоров, немецких оккупантов и советской власти, не исчезнет из-за человеческого равнодушия, а на гербе Дрогобыча и дальше по праву будут изображать 9 топок соли.

Теги: История Новости Львова Сделано в Украине
Источник: 24 Канал
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