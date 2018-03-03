Со всклокоченными волосами и макияжем: как выглядят знаменитости утром

Многие знаменитости любят понежиться в постели и при случае сделать яркое утреннее селфи.

Подборку утренних фотографий опубликовал журнал Viva.

С детьми, любимыми или сами, с кофе и едой – именно так встречают новый день знаменитости. Многие из них уже выглядят, как для модного глянца, другие же не стесняются показать натуральную красоту без макияжа. Некоторые откровенно демонстрирует сексуальные наряды, а кто-то еще даже не успел привести в порядок слегка взъерошенные волосы.

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Наоми Кембел:

Линдси Лохан:

Санта Димопулос:

Ирина Шейк:

Бритни Спирс:

Леся Никитюк:

Кортни Кардашян:

Анна Седокова:

Надя Дорофеева и Владимир Дантес:

Рики Мартин:

Виктория Бекхем:

Джамала:

Дженнифер Лопес:

Вера Брежнева:

Светлана Лобода:

Дрю Берримор:

Николь Шерзингер:

Синди Кроуфорд:

Дэвид Бекхэм:

Леди Гага: