Со всклокоченными волосами и макияжем: как выглядят знаменитости утром
Многие знаменитости любят понежиться в постели и при случае сделать яркое утреннее селфи.
Подборку утренних фотографий опубликовал журнал Viva.
С детьми, любимыми или сами, с кофе и едой – именно так встречают новый день знаменитости. Многие из них уже выглядят, как для модного глянца, другие же не стесняются показать натуральную красоту без макияжа. Некоторые откровенно демонстрирует сексуальные наряды, а кто-то еще даже не успел привести в порядок слегка взъерошенные волосы.
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Рики Мартин:
Виктория Бекхем:
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Дженнифер Лопес:
Вера Брежнева:
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Дрю Берримор:
Николь Шерзингер:
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