Со здания КНУ наконец демонтировали мемориальную доску организатору Голодомора

С фасада здания Института филологии КНУ имени Тараса Шевченко сняли памятную доску Владимиру Затонскому, который был одним из исполнителей геноцида 1932 – 1933 годов.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Такое решение в университете приняли после того, как 22 ноября на сайте "Радио Свобода" была опубликована статья, в который высказано возмущение в отношениируководства КНУ, до сих пор позволявшему чтить память организатора Голодомора.

Мемориальная доска Затонскому

Материал содержал призыв к преподавателям, студентам и ректору Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Леониду Губерскому объяснить причины такой ситуации, учитывая принятый в 2015 году Закон о декоммунизации.

Как вы считаете, о чем это говорит? О пренебрежении ректора Леонида Губерского к украинским законам, о верности ленинским идеалам, или о солидарности с Государственной думой России, которая не признает факта Голодомора в Украине?

– говорится в материале Ирины Костенко и Марины Остапенко.

На следующий день, 23 ноября, доска была демонтирована, а рабочие залепили большую дыру в стене.



Роботы после демонтажа

Кем был Владимир Затонский?

Затонский был меньшевиком, затем – большевистским партийным и государственным деятель, а также одним из исполнителей Голодомора-геноцида в Украине. Он также руководил демонтажем мозаик и фресок Михайловского Златоверхого монастыря. Затонский упорно истреблял национальное наследие украинской культуры, способствовал необоснованной смене украинского правописания в 1933 году, одобрял репрессии против "идеологически невыдержанных" работников образования.