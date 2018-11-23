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      Со здания КНУ наконец демонтировали мемориальную доску организатору Голодомора

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      Удаление дыр после демонтажа
      Удаление дыр после демонтажа / Larysa Mudrak/radiosvoboda.org

      С фасада здания Института филологии КНУ имени Тараса Шевченко сняли памятную доску Владимиру Затонскому, который был одним из исполнителей геноцида 1932 – 1933 годов.

      Об этом сообщает "Радио Свобода".

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      Такое решение в университете приняли после того, как 22 ноября на сайте "Радио Свобода" была опубликована статья, в который высказано возмущение  в отношениируководства КНУ, до сих пор позволявшему чтить память организатора Голодомора.

      демонтаж кну голодоморМемориальная доска Затонскому

      Материал содержал призыв к преподавателям, студентам и ректору Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Леониду Губерскому объяснить причины такой ситуации, учитывая принятый в 2015 году Закон о декоммунизации.

      Как вы считаете, о чем это говорит? О пренебрежении ректора Леонида Губерского к украинским законам, о верности ленинским идеалам, или о солидарности с Государственной думой России, которая не признает факта Голодомора в Украине?
      – говорится в материале Ирины Костенко и Марины Остапенко.

      На следующий день, 23 ноября, доска была демонтирована, а рабочие залепили большую дыру в стене.

      демонтаж кну голодомор
      Роботы после демонтажа

      Кем был Владимир Затонский?
      Затонский был меньшевиком, затем – большевистским партийным и государственным деятель, а также одним из исполнителей Голодомора-геноцида в Украине. Он также руководил демонтажем мозаик и фресок Михайловского Златоверхого монастыря. Затонский упорно истреблял национальное наследие украинской культуры, способствовал необоснованной смене украинского правописания в 1933 году, одобрял репрессии против "идеологически невыдержанных" работников образования.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Декоммунизация Министерство образования и науки Украины Образование
      Источник: 24 Канал
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