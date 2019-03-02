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      Соавтор гимна оккупантов на Донбассе готовил концерт в Харькове: подробности

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      Подельник пророссийских боевиков на Донбассе музыкант Дмитрий Дубров
      Подельник пророссийских боевиков на Донбассе музыкант Дмитрий Дубров / Фото из соцсетей

      Соавтор и соисполнитель официального гимна так называемой "ДНР" Дмитрий Дубров планировал провести гастрольный тур со своей группой Plotnik82 в Харькове.

      Музыкант из оккупированной Горловки является ярым сторонником пророссийских боевиков. В апреле Дубров с другими участниками группы планировали выступить в ряде харьковских клубов. Так, 14 апреля концерт группы был запланирован в местном клубе Malevich. Об этом на своей Facebook-странице сообщил участник боевых действий харьковчанин Алексей Гер.

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      Внимание, Харьков. А есть ли кто-то, кто знает руководство арт-клуба "Малевич". Туда постоянно приезжает очень интересная группа Plotnik82. Ее руководитель постоянно дает концерты в России, а также является соавтором и исполнителем так называемого "официального гимна ДНР",
      – написал он.

      В ноябре 2018 года Дубров побывал с выступлениями также в Борисполе. А в конце марта собирался поехать с концертом в Балаклею Харьковской области.

      Отметим, что этот музыкант вместе с лидерами групп "День Триффидов" и "Ощупь" записали клип на песню "Вставай, Донбасс". Она вскоре стала гимном так называемой псевдореспублики "ДНР".

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      Соисполнитель гимна так называемой "ДНР" гастролировал Украиной и собирался в Харьков:

      В комментарии "Украинским новостям" знакомый Дуброва рассказал, что в 2014 году музыкант начал активно поддерживать пророссийских боевиков на Донбассе и заявлял: "Украины не существует".

      Кстати, после обнародования в соцсетях информации об украинских гастролях музыканта-коллаборанта, данные о концерте Дуброва в клубе Malevich были удалены.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Харькова Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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