Инцидент произошел вечером 10 июля недалеко от торгового центра "Караван". Пострадавшую сразу отвезли в больницу.

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Напал без причины

Автор поста рассказал, что они с женой там выгуливали свою собаку. Рядом гуляли девушки с хаски, по кличке "Макс".

Он не скалился, не рычал, просто напал и вцепился в лицо жены. Я прижал его к земле, но он еще раз укусил ее за бедро,

– рассказал муж потерпевшей.

По его словам, раны были достаточно глубокими и начали кровоточить. Поэтому они в состоянии шока сразу поехали в больницу.

Раны жительницы Днепра, которую покусал хаски / Фото телеграма "Днепр оперативное"

Написали заявление в полицию

Поскольку пара даже не взяла у обладательниц собаки номер, хотели их встретить в этом же месте. Однако на следующий день девушки там уже не появлялись.

Потерпевшая написала заявление в полицию. Однако личность владельца собаки так и не установили.

Какое наказание возможно хозяину

Издание "Львовский портал" пишет, что в случае нападения животного в результате бездействия хозяина, вполне возможно наказание.

В частности, владельца собаки могут привлечен к ответственности по статье о неосторожном тяжком или средней тяжести телесном повреждении. Максимальное наказание, которое она предусматривает – 2 года тюрьмы.

Обратите внимание! В соответствии со статьей 22 закона №3447-IV лицо, которое выгуливает собаку обязано обеспечить наличие намордника. Этот аксессуар создан не только для обеспечения безопасности посторонних людей, но и для удобства самой собаки.