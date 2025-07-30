Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.

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Что известно о трагической смерти собаки?

25 июля в полицию позвонила зооволонтер и сообщила о возможном жестоком обращении с собакой на территории частного домовладения в Рокитнянской общине.

На месте правоохранители нашли тело мертвого пса. По словам хозяина, животное погибло утром, когда зацепилась за ошейник в попытке перепрыгнуть через забор.

Тело собаки изъято для проведения соответствующей экспертизы. Следователи начали досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными.

Кроме того, правоохранители установили личность, которая фиксировала состояние собаки на видео с помощью мобильного телефона. Сейчас решается вопрос о привлечении ее к ответственности,

– добавили в полиции.

Кстати, недавно в Киеве волонтеры обнаружили волка, который два года жил в квартире. Маленького волчонка с рахитом продали через интернет. Сейчас его доставили в приют.