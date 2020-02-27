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      Собака, подоконник и кий: что забывали в киевском транспорте

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      В "Киевпастрансе" рассказали о необычных находках в общественном транспорте. Забывчивые пассажиры умудрялись оставить на произвол судьбы даже своих собак.

      За прошлый год в транспорте столицы пассажиры забыли 1 927 вещей, пишет пресс-служба Коммунального предприятия Киевпастранс. Чаще всего оставленные без присмотра вещи – карточки, папки с документами и сумки.

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      Однажды из-за забытых ключей коммунальщикам пришлось снимать трамвай с маршрута и отправлять в депо. Там часть салона разобрали, чтобы достать потерянное.

      Среди необычного и оставленного на произвол судьбы – собака, кий и подоконник. Также пассажиры оставляли в транспорте свои обеды: баночку с супом и сумку-холодильник.

      Если вы тоже забыли что-нибудь в транспорте Киева и очень хотите это вернуть, обратитесь в контакт-центр по номеру +38 044 528 30 11 или напишите на странице предприятия в фейсбуке.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Транспорт Курьезные новости Новости Киева
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