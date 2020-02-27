Собака, подоконник и кий: что забывали в киевском транспорте

В "Киевпастрансе" рассказали о необычных находках в общественном транспорте. Забывчивые пассажиры умудрялись оставить на произвол судьбы даже своих собак.

За прошлый год в транспорте столицы пассажиры забыли 1 927 вещей, пишет пресс-служба Коммунального предприятия Киевпастранс. Чаще всего оставленные без присмотра вещи – карточки, папки с документами и сумки.

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Однажды из-за забытых ключей коммунальщикам пришлось снимать трамвай с маршрута и отправлять в депо. Там часть салона разобрали, чтобы достать потерянное.

Среди необычного и оставленного на произвол судьбы – собака, кий и подоконник. Также пассажиры оставляли в транспорте свои обеды: баночку с супом и сумку-холодильник.

Если вы тоже забыли что-нибудь в транспорте Киева и очень хотите это вернуть, обратитесь в контакт-центр по номеру +38 044 528 30 11 или напишите на странице предприятия в фейсбуке.