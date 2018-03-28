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Собака помогла американке выявить онкоболезнь: детали

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Собака помогла обнаружить онкоболезнь
Собака помогла обнаружить онкоболезнь / Фото из открытых источников

В США обычный пес спас жизнь американке Лорен Готье. Домашний любимец помог женщине обнаружить карциному – рак кожи.

"Спасателем" оказался одноглазый пес породы триин-уокер кунхаунд. Собака все время обнюхивала нос Лорен Готье, что очень удивляло хозяйку животного.

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Собака начала обнюхивать мой нос, почти касалась его и постоянно на меня смотрела,
– вспоминает Лорен Готье.

Такое нетипичное поведение домашнего любимца насторожило американку, поэтому женщина решила обратиться к врачу для обследования. Врачи диагностировали у нее карциному – наиболее распространенную форму рака кожи.

Женщина призналась, что собака никогда не проходила курса дрессировки. Однако, по словам врачей госпиталя Mount Sinai, пес мог слышать летучие соединения, которые выделяют раковые опухоли. Именно поэтому животное среагировало на недуг Лорен Готье.

Теги: LifeStyle Новости США Рак мир животных
Источник: The Cut
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