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      Собака потешно реагирует на гору листьев: видео, взорвавшее сеть

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      Лабрадор влюбил сеть своей реакцией на гору листьев
      Лабрадор влюбил сеть своей реакцией на гору листьев / Соцсети

      В сети набирают популярность видео с забавной реакцией лабрадора на гору листьев. Как выяснилось, собаку зовут Стелла и она живет в американском городе Мэн.

      Соответствующие ролики с участием четырехлапой появились в сети.

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      На одном из видео, которое распространила хозяйка пса, видно, как Стелла выскакивает из машины сразу после того, как открываются двери, и сразу же бросается к огромной горе листьев.

      В остальном же можно увидеть, как животное играет со своим другом в горе листьев – в частности, другая собака повторяет за Стеллой ее веселые эксперименты.

      К слову, недавно сеть радовало видео, как в Нью-Йорке мужчина решил устроить сольный концерт в лесу и на его музыку сбежались около 20 енотов.

      Теги: Курьезные новости мир животных Новости США
      Источник: 24 канал
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