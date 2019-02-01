Собаки-курьеры: в США разработали уникальную доставку будущего

Компания Continental разработала уникальную концепцию доставки будущего. Беспилотные шаттлы-курьеры будут развозить пакеты адресатам, а рjботы-собаки класть их прямо под дверь.

Continental Urban Mobility Experience – это концепт совершенно нового сервиса, который, как считают разработчики, принесет инновации в каждый дом.

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Немцы предлагают размещать роботов-курьеров на борту компактных электромобилей, которые будут курсировать от адресата к адресату, и, конечно, будут полностью автономными. Разработчики специально создали для такой "службы" робособак. До последнего приложили руку робототехники с ANYbotics, известные своими разработками необычных четвероногих машин.



Безпілотник від компанії Continental

Доставка заказов прямо на порог клиенту – это рынок, который, по мнению стратегов с Continental, со временем будет только расти. Компания видит сервис как неотъемлемую часть более общей концепции городской мобильности. И автономная курьерская служба, где в одной команде будут работать беспилотные автомобили и роботы – одно из решений в этом направлении.