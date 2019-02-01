17:59
1 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Заповедь Кадырова. Новое прозвище Путина
      Вєсті Кремля
      22:12, 31 января
      Вести.UA: Ляшко вкололи вакцину фарта. Кремлевский торт Омеляна
      Вєсті.UA
      20:32, 31 января
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Программы Инновации
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Собаки-курьеры: в США разработали уникальную доставку будущего

      Инновации 3 Читати новину українською

      Компания Continental разработала уникальную концепцию доставки будущего. Беспилотные шаттлы-курьеры будут развозить пакеты адресатам, а рjботы-собаки класть их прямо под дверь.

      Continental Urban Mobility Experience – это концепт совершенно нового сервиса, который, как считают разработчики, принесет инновации в каждый дом.

      Как "дерева" могут производить электроэнергию – читайте в материале 24 канала.

      Немцы предлагают размещать роботов-курьеров на борту компактных электромобилей, которые будут курсировать от адресата к адресату, и, конечно, будут полностью автономными. Разработчики специально создали для такой "службы" робособак. До последнего приложили руку робототехники с ANYbotics, известные своими разработками необычных четвероногих машин.

      доставка майбутнього
      Безпілотник від компанії Continental

      Доставка заказов прямо на порог клиенту – это рынок, который, по мнению стратегов с Continental, со временем будет только расти. Компания видит сервис как неотъемлемую часть более общей концепции городской мобильности. И автономная курьерская служба, где в одной команде будут работать беспилотные автомобили и роботы – одно из решений в этом направлении.

      Теги: Новости США
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Увольнение Аласании: что нужно знать о скандале на Общественном
      сегодня , 17:30 Увольнение Аласании: что нужно знать о скандале на Общественном
      Євгенія Мазур 43
      Хто такий Зураб Аласанія та чому його звільнили
      сегодня , 17:00 Хто такий Зураб Аласанія та чому його звільнили
      Артем Овдієнко 304
      Истории женщин в сфере новейших технологий, что вдохновляют
      сегодня , 16:02 Истории женщин в сфере новейших технологий, что вдохновляют
      Марія Ягодка 38
      Жилье на вторичном рынке: как купить надежно
      сегодня , 15:43 Жилье на вторичном рынке: как купить надежно
      Яніна Ткачук 135
      Режим Мадуро конвульсирует: почему активизировались перелеты Каракас – Москва
      сегодня , 15:01 Режим Мадуро конвульсирует: почему активизировались перелеты Каракас – Москва
      Злой Одессит 1347
      Как у улиток появляется панцирь (Видео)
       18 мая 2013 , 19:48
      Самое точное время в мире: атомные часы
       22 декабря 2013 , 21:21
      Ученые придумали, как работать лежа, Google запустил сайт "Почувствуй Одессу"
       2 декабря 2015 , 22:14
      У LG новый смартфон с двойными экраном, GoPro представил "бюджетную" камеру
       3 октября 2015 , 23:59
      Ученые изобрели 3D-принтер, который печатает и готовит пищу: впечатляющее видео
       сегодня , 17:07
      В США создали "умную" тележку для покупок в супермаркете: интересные технологии
       сегодня , 16:20
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук