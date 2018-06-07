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Собаки станут новой угрозой для человечества, – ученые

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Собаки могут стать природным резервуаром вируса гриппа
Собаки могут стать природным резервуаром вируса гриппа / unsplash.com

Ученые из США пришли к выводу, что собаки могут стать природным резервуаром вируса гриппа, который, вероятно, будет причиной следующей пандемии.

Американские ученые связались с китайскими коллегами и получили от них несколько десятков проб, собранных ветеринарами во время подобных эпидемий, пишет MedicalXpress.

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Они выделили из них 16 новых штаммов гриппа, о существовании которых они ранее не знали.

Оказалось, что в ДНК 16 инфекционных агентов содержатся фрагменты трех штаммов, циркулирующих среди китайских свиней, – североамериканского H3N2, евразийского птичьего H1N1 и свиного H1N1, который стал причиной пандемии в 2009 году.

Пока не понятно, может ли этот вирус проникать и в организм людей – сейчас ученые пытаются понять, так ли это, проводя опыты на культурах клеток человеческих легких. С другой стороны, уже сейчас можно сказать, что вирус гриппа "прижился" среди собак и следующая эпидемия может быть порождена не свиньями или курами, а собаками.

via GIPHY

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Теги: Здоровая жизнь Здоровье Лечение мир животных эпидемия
Источник: 24 Канал
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