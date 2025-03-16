Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.

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Что известно об избиении собаки на Киевщине

Полицейские расследуют и проводят тщательную проверку по факту жестокого обращения с собакой в селе Гатное. Сообщение о преступлении поступило в полицию 15 марта.

Заявление в полицию написала зоозащитница Снежана Бугрик. Женщина рассказала, что пострадавший песик был старенький. У него повреждена лапа, он потерял много крови, однако смог убежать. Жить пес будет.

Пес выглядит так, будто просидел всю жизнь на цепке. Шерсть на шее стерта. Добрый, несчастный. Лапу зашили, завтра проведет день на капельницах, надо восстановить потерю крови. Будет жить. Будет теперь жить в приюте, как заживет все. И искать семью,

– рассказывает Снежана.

Как выглядит пострадавший пес / фото Снежаны Бугрик

Зоозащитница указывает, что вероятнее всего пенсионерке грозит лишь административная ответственность.