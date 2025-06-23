Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Тернопольской области.

Смотрите также Стала известна судьба льва, который едва не съел директора зоопарка и коллаборациониста Олега Зубкова

В Тернополе расследуют жестокость в отношении пса

Так, 21 июня около 21 часа полиция получила сообщение о том, что в Тернополе на бульваре Симона Петлюры выбросили собаку с 8-го этажа многоэтажки.

Правоохранители прибыли на место и установили личность, причастную к незаконному обращению с животным. Оказалось, что это 38-летний житель областного центра.

Собаку породы кокер-спаниель, получившую травму ног, зоозащитники доставили в ветеринарную клинику,

– указали в полиции.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о жестоком обращении с животными. Фигуранту грозит ограничение свободы на срок от одного до трех лет или лишение свободы на срок от двух до трех лет с конфискацией животного.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос об объявлении подозрения фигуранту.

Заметим, несколько дней назад мы рассказывали историю пса Ричарда, который спас хозяина во время атаки России в ночь на 17 июня. Владелец животного жил в том самом доме, куда попал снаряд. Однако той ночью собака убежала, а парень отправился на его поиски. Сейчас Ричарда нашли.