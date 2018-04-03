Собчак похвасталась идеальной фигурой в купальнике: фото
Российская телеведущая Ксения Собчак, которая принимала участие в выборах президента России, показала семейное фото с отдыха в Таиланде.
Фотографией с отдыха она поделилась в своем Instagram.
"Всегда ненавидела хэштег #отдыхятебязаслужила, но по-моему, это тот случай, когда это на 100% так! После долгих напряженных месяцев вообще без выходных, наша семья взяла отпуск!", – говорится в подписи к фото.
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На фото Ксения Собчак позирует в сплошном купальнике, демонстрируя хорошую фигуру, актер Максим Виторган – в шортах и с голым торсом и их сын Платон, которого певица родила 8 ноября 2016 года.
Источник: 24 Канал
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