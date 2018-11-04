Собчак опозорилась "воровством" поста

Российскую журналистку и бывшую кандидатку в президенты России Ксению Собчак поймали на использовании чужих сообщений. В частности, она выдала за свои мысли из одного популярного паблика с цитатами.

Так, на плагиате политика поймал российский писатель и телеведущий Сергей Минаев.

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"Пережевали историю с украинским Vogue и сплагиаченным письмом главного редактора. А вот смотрите, как СММник Ксении Анатольевны черпает вдохновение из сайтов "Умные цитаты великих людей", – отметил он на своем Telegram-канале.



Собчак поймали на плагиате: фото

Также публицист выложил оригинал и заметил, что тот собрал гораздо меньше лайков, чем сплагиаченное сообщение Собчак.



Оригинальное сообщение, которое сплагиатила Собчак

К слову, недавно появилась информация, что Ксения Собчак ждет пополнения в семье – это у нее будет второй ребенок.