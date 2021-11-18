Собирал данные о патриотах и военных объектах: агента России разоблачили на Харьковщине
Источник:СБУ
Служба безопасности Украины разоблачила на Харьковщине агента российских спецеслужб. Мужчина под прикрытием чиновника горсовета собирал разведывательную информацию об украинских патриотах и военных объектах.
По данным следствия, злоумышленник был завербован псевдочиновником из временно оккупированной Донецкой области. Мужчину разоблачили во время получения очередного задания от так называемого куратора.
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Как действовал агент спецслужб России
Как сообщили в СБУ, злоумышленник должен был собирать разведывательную информацию о военных объектах Харьковщины, личном составе украинской спецслужбы, подразделениях Вооруженных сил, а также о местных патриотически настроенных активистах.Обратите внимание! В первую очередь "заказчиков" интересовали маршруты перемещения колонн с военной техникой и виды вооружений украинских военных.
По данным Офиса генпрокурора, мужчина в августе 2017 года, используя личные связи, передал одному из так называемых "депутатов народного совета" оккупированной Донетчины информацию в отношении сотрудников СБУ и лиц, которые им помогали.
Агента спецслужб России разоблачили во время получения очередного задания / Фото СБУ
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Также в апреле 2016 года он направил представителю оккупационной администрации России чертежи литейной заготовки для детали бронетранспортера.
Правоохранители задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении. Сейчас по делу продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных лиц.
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